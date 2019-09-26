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    Жизнь

    Самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер экстренно госпитализировали

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    Кайли Дженнер - Самую молодую миллиардершу Кайли Дженнер экстренно госпитализировали
    Кайли Дженнер

    У звезды наблюдаются симптомы гриппа

    В Лос-Анджелес, срочно увезли в больницу диву Instagram Кайли Дженнер, у которой наблюдались головокружение и тошнота. Модель планировала улететь в Париж на Неделю моды, но внезапно почувствовала себя плохо. Она успела оставить запись в своем блоге о том, что вынуждена пропустить шоу и ее команда отправляется в Европу без нее.

    Между тем издание TMZ со ссылкой на свои собственные источники отмечает, что у звезды диагностировали симптомы гриппа, однако точный диагноз зарубежные журналисты не называют.

    Напомним, в этом году Кайли стала самой молодой миллиардершей в мире по версии авторитетного издания Forbes. Таким образом, рекорд Марка Цукерберга был побит.

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