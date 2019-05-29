Кейт Миддлтон обожает готовить зеленые смузи, карри и жареного цыпленка



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Кейт Миддлтон

37-летняя герцогиня Кембриджская сама готовит для своей семьи

Кейт Миддлтон все свободное время посвящает семье — она обожает готовить и делает это при любой возможности. Герцоги Кембрижские стараются придерживаться здорового образа жизни — в их рационе присутствует много сезонных овощей и фруктов.

Кэтрин предпочитает все свежее — она часто готовит блюда из рыбы и морепродуктов, холодный овощной суп гаспачо, салаты из арбуза с добавлением овощей и зелени. Также ей нравятся пряная еда — она обожает индийские блюда с добавлением специй и трав.

На завтрак Кейт обычно готовит зеленые смузи из овощей, добавляя туда водоросли, матчу, кориандр и ягоды. На ужин герцогиня предпочитает более сложные блюда — например, жареного цыпленка, которого обожает принц Уильям.

«Кейт действительно много готовит. Она выросла в обычной семье, где она всегда готовила для себя сама. Уильям обожает проводить время с ее родными потому, что они вместе едят за кухонным столом, как любая нормальная семья», — рассказывала повар Кэролайн Робб, которая работала в Кенсингтонском дворце более двадцати лет, изданию Good Housekeeping.

Кейт и Уильям иногда позволяют себе вредности — супруги переодически покупают поп-корн.

В одном из интервью принц Уильям рассказал, что они с Кейт совершенно обычная британская семья. Они не воспитывают детей в королевских условиях, а сами по вечерам не прочь посмотреть серию «Игры престолов».

Джерело: graziamagazine.ru