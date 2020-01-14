Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе



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Телеведущая рассказала, чем Куба отличается от Украины

Телеведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь отдыхает на Кубе вместе с возлюбленным, экс-вице-премьер-министром Украины, Павлом Розенко. Журналистка активно делится фотографиями на своей странице в Instagram.

В одном из постов телеведущая рассказала, чем Куба отличается от Украины. Так, в магазинах этой страны пустые полки и проблематично приобрести даже влажные салфетки. А вот с алкоголем проблем нет.

«Конечно, в магазине выбор - пустые полки, фасоль, томаты, пустые полки, сок один-апельсиновый, алкоголь - изобилие!!! Конечно, очереди везде, даже на заправке!! Конечно, еда - вся с чесноком! Даже тыквенный десерт. Куча кафешек, в которых нет даже меню. Просто есть рыба, мясо, креветки - как это будет выглядеть - сюрприз. Зато порции - пол-ведра», - делится с подписчиками девушка Розенко.

Также звезда рассказала, что кокосы и ананасы на Кубе действительно сладкие и сочные, но апельсины кислые. Особое внимание телеведущая обратила на машины и трафик.

«Да, на дорогах нет пробок, потому что почти нет машин)) Старенькие Жигули, Москвичи и флагманы дорожного трафика - ретро-автомобили под туристов.

Нереальных расцветок и моделей», - написала Лебедь.