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    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе

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    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Телеведущая рассказала, чем Куба отличается от Украины

    Телеведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь отдыхает на Кубе вместе с возлюбленным, экс-вице-премьер-министром Украины, Павлом Розенко. Журналистка активно делится фотографиями на своей странице в Instagram.

    В одном из постов телеведущая рассказала, чем Куба отличается от Украины. Так, в магазинах этой страны пустые полки и проблематично приобрести даже влажные салфетки. А вот с алкоголем проблем нет.

    «Конечно, в магазине выбор - пустые полки, фасоль, томаты, пустые полки, сок один-апельсиновый, алкоголь - изобилие!!! Конечно, очереди везде, даже на заправке!! Конечно, еда - вся с чесноком! Даже тыквенный десерт. Куча кафешек, в которых нет даже меню. Просто есть рыба, мясо, креветки - как это будет выглядеть - сюрприз. Зато порции - пол-ведра», - делится с подписчиками девушка Розенко.

    Также звезда рассказала, что кокосы и ананасы на Кубе действительно сладкие и сочные, но апельсины кислые. Особое внимание телеведущая обратила на машины и трафик.

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    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе
    Невеста Павла Розенко опубликовала фото с отдыха на Кубе

    «Да, на дорогах нет пробок, потому что почти нет машин)) Старенькие Жигули, Москвичи и флагманы дорожного трафика - ретро-автомобили под туристов.
    Нереальных расцветок и моделей», - написала Лебедь.

    Куба алкоголь фотография еда телеведущая Instagram рыба мясо
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