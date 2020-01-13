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    Санта Димопулос тронула нежным фото с детьми

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    Санта Димопулос тронула нежным фото с детьми
    instagram.com/santadimopulos

    Санта Димопулос в сентябре снова стала мамой - певица родила дочь своему нынешнему мужу Игорю Кучеренко. Рожала она в Монако, однако через пару месяцев вернулась в Украину

    Артистке быстро удалось сбросить набранные за время беременности 15 лишних килограммов и она уже вновь восхищает стройной фигурой во время выходов в свет.

    А в январе звезда по примеру многих коллег улетела погреться в теплые края вместе с 11-летним сыном Даниэлем и 4-месячной малышкой Софией.
    Для отпуска Санта выбрала ОАЭ, а именно Дубай.

    На своей странице в Instagram она поделилась ярким и нежным фото с детьми - семейство позирует на пляже на фоне знаменитого «Паруса» - отеля Бурдж-аль-Араб.

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    instagram.com/santadimopulos

    Видимо, день выдался немного прохладный - Димопулос одета в платье-миди кофейного цвета и ветровку, Даниэль же в шортах и спортивной кофте. Мальчик, которого певица родила от телеведущего Андрея Джеджулы, прижимается к маме, а та нежно обнимает его. Маленькая София же лежит в коляске, которую держит Санта.

    «По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет. Зато тут много любви и тепла. Не идеальная мама с двумя нереальными детьми», - трогательно прокомментировала кадр знаменитость.

    знаменитости фотография певица ОАЭ Instagram время
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