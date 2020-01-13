Санта Димопулос тронула нежным фото с детьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/santadimopulos

Санта Димопулос в сентябре снова стала мамой - певица родила дочь своему нынешнему мужу Игорю Кучеренко. Рожала она в Монако, однако через пару месяцев вернулась в Украину

Артистке быстро удалось сбросить набранные за время беременности 15 лишних килограммов и она уже вновь восхищает стройной фигурой во время выходов в свет.

А в январе звезда по примеру многих коллег улетела погреться в теплые края вместе с 11-летним сыном Даниэлем и 4-месячной малышкой Софией.

Для отпуска Санта выбрала ОАЭ, а именно Дубай.

На своей странице в Instagram она поделилась ярким и нежным фото с детьми - семейство позирует на пляже на фоне знаменитого «Паруса» - отеля Бурдж-аль-Араб.

instagram.com/santadimopulos

Видимо, день выдался немного прохладный - Димопулос одета в платье-миди кофейного цвета и ветровку, Даниэль же в шортах и спортивной кофте. Мальчик, которого певица родила от телеведущего Андрея Джеджулы, прижимается к маме, а та нежно обнимает его. Маленькая София же лежит в коляске, которую держит Санта.

«По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет. Зато тут много любви и тепла. Не идеальная мама с двумя нереальными детьми», - трогательно прокомментировала кадр знаменитость.