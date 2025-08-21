Головна Скотч Фото
Незвичайний улов: двометрова помаранчева акула з білими очима здивувала вчених

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
фото: Reprodução/Facebook Parismina Domus Dei

У Карибському морі виявили унікальну оранжеву акулу з білими очима

Біля карибського узбережжя Коста-Ріки була виловлена унікальна двометрова акула-нянька яскраво-оранжевого кольору, що стало справжньою науковою сенсацією. Замість типового для цього виду сіро-коричневого забарвлення, особина демонструвала незвичайну мутацію. Про це пише «Главком» із посиланням на Otempo.

Фахівці Федерального університету Ріо-Гранде встановили, що акула страждає на ксантизм – рідкісну генетичну аномалію, яка викликає надмірну жовту пігментацію. Додатковою рідкісною мутацією виявився альбінізм очей: замість чорних вони були білими.

Помаранчева акула з білими очима була виловлена в Коста-Риці
Помаранчева акула з білими очима була виловлена в Коста-Риці

Це перший задокументований випадок ксантизму у хрящових риб, до яких належать акули та скати. Дослідники зазначають, що ця знахідка змушує переглянути уявлення про генетичне різноманіття акул. Незважаючи на яскраве забарвлення, яке робить акулу більш помітною для хижаків, особина змогла досягти значних розмірів, що свідчить про її виживання в дикій природі.

Вчені планують продовжити дослідження, щоб зрозуміти, як ця мутація може вплинути на вид в умовах мінливого середовища.

Нагадаємо, з 15 серпня по 30 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов раків. За порушення цієї норми передбачено покарання у вигляді від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також компенсація за одного незаконно виловленого рака у розмірі 3 332 грн.

Теги: фото акула

