Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Опріснена вода надходить у Кінерет через сезонний струмок Цальмон
фото: timesofisrael.com

Опріснена вода підніме озеро на 0,5 см щомісяця

Ізраїль розпочав реалізацію новаторського проєкту, який не має аналогів у світі: опріснену морську воду почали закачувати у Галілейське море (озеро Кінерет) для підвищення його критично низького рівня. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Проєкт, офіційно запущений 23 жовтня 2025 року, є символом як успіху Ізраїлю в технологіях опріснення, так і гострої потреби в додаткових ресурсах через тривалу посуху.

Рівень Галілейського моря – найбільшого прісноводного резервуара Ізраїлю, який служить національним аварійним джерелом питної води, – на початку листопада становив 213,33 метра нижче рівня моря. Цей показник лише на 33 сантиметри вищий за так звану «нижню червону лінію», падіння нижче якої загрожує пошкодженням екосистеми.

Опріснена вода надходить у Кінерет через сезонний струмок Цальмон. На даний момент вода закачується зі швидкістю 1000 кубометрів на годину, що, як очікується, підніматиме рівень озера приблизно на 0,5 сантиметра на місяць. У разі необхідності Управління водних ресурсів може подвоїти потік до 2000 кубометрів на годину.

Роботи над трубопроводом, який подаватиме опріснену воду тривали з літа
Роботи над трубопроводом, який подаватиме опріснену воду тривали з літа
Firas Talhami, Water Authority

Ізраїль, будучи світовим піонером у сфері опріснення, тепер виробляє достатньо питної води, щоб забезпечити більшу частину свого населення, знімаючи тиск з природних джерел.

У рамках зусиль із порятунку Кінерету, відкачування води з озера для національного водопроводу було скорочено вдесятеро – до 20 мільйонів кубометрів на рік. Крім того, близько 20 тисяч дунамів сільськогосподарських угідь, які раніше живилися водою з озера, цього року обійдуться без неї.

Хоча наукові тести вказують на відсутність значного негативного впливу, деякі екологи висловлюють занепокоєння, що опріснена вода може зменшити природну солоність озера, що є відносно високою для прісної водойми.

До слова, основне джерело питної води для жителів столиці Ірана ризикує вичерпатися протягом двох тижнів через посуху, що охопила країну.Гребля Амір Кабір, одна з п'яти, що забезпечують Тегеран питною водою, вміщує лише 14 млн куб. м води, що становить 8% її пропускної спроможності.

Теги: Ізраїль вода море

