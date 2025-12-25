Головна Скотч Фото
Тернопільська жар-птиця прикрасила ялинку британського уряду (фото)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Святкову верхівку ялинки на Даунінг-стріт прикрасила жар-птиця
фото: British Embassy Kyiv

Символічна жар-птиця, виготовлена вручну в Тернополі, стала центральним елементом святкового декору резиденції

На Даунінг-стріт біля офісу очільника британського уряду Кіра Стармера встановили різдвяне дерево, верхівку якого вінчає особливий виріб українських майстрів. Про це повідомляє посольство Великої Британії. 

Символічна жар-птиця, виготовлена вручну в Тернополі, стала центральним елементом святкового декору резиденції. 

Посольство Великої Британії в Україні наголосило, що цей витвір уособлює світло, оновлення та життєдайну силу сонця, що є традиційним для української культури.

Британська урядова ялинка отримала особливий український акцент: тернопільська жар-птиця стала символом стійкості та єдності в умовах війни
фото: British Embassy Kyiv

«У ці часи темряви жар-птиця на ялинці Даунінг-стріт є постійним нагадуванням про стійкість, силу та надію України», – йдеться у повідомленні.

Вибір саме українського виробу для прикрашання резиденції прем'єра підкреслює непохитну солідарність Лондона з Києвом та визнання важливості культурних зв'язків між країнами.

Жар-птиця на Даунінг-стріт стала не лише окрасою Лондона, а й потужним візуальним сигналом про те, що Україна залишається частиною європейського культурного простору навіть у найскладніші часи.

Нагадаємо, що у маєтку Cragside в Нортумберленді (Велика Британія) зафіксували новий світовий рекорд – найвища жива різдвяна ялинка у світі. Це гігантська секвоя, що досягає висоти 44,7 метра, більш ніж удвічі перевищуючи висоту знаменитої «Ангели Півночі». Ялинка була офіційно внесена до Книги рекордів Гіннеса.

