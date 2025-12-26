Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер возз'єдналися заради доньки: зворушливе родинне фото

Арнольд Шварценеггер зустрівся з колишньою дружиною на дні народження доньки

Голлівудська зірка та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер знову возз’єднався зі своєю ексдружиною Марією Шрайвер. Приводом для зустрічі став день народження їхньої старшої доньки – письменниці Кетрін Шварценеггер, пише «Главком».

Іменинниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий знімок із сімейної вечері, на якому вона позує разом із батьками. На святкуванні також були присутні її брати та сестри. Кетрін неодноразово наголошувала, що попри розлучення батьків, їхня родина залишається надзвичайно дружною. Діти актора часто проводять час разом, відвідують світські заходи та підтримують одне одного не лише у свята.

Арнольд Шварценеггер та журналістка Марія Шрайвер, яка належить до клану Кеннеді, одружилися у 1986 році. У шлюбі в них народилося четверо дітей: доньки Кетрін і Крістіна та сини Патрік і Крістофер.

Пара офіційно розлучилася після гучного скандалу. У 2011 році з’ясувалося, що актор має позашлюбного сина Джозефа від їхньої домробітниці Мілдред Баени. Про це Шварценеггер зізнався дружині під час сеансу сімейної терапії, коли хлопчикові вже було 14 років. Для Марії ця новина стала нищівним ударом, і вона подала на розлучення.

Попри біль минулого, колишнє подружжя змогло вибудувати цивілізовані стосунки. «Залізний Арні» часто повторює, що завжди буде вдячний Марії за спільні роки та прекрасних дітей. Актор досі публічно визнає свою провину за біль, якого він завдав ексдружині, проте намагається бути максимально присутнім у житті своєї великої родини.

До речі, актор Арнольд Шварценеггер пожартував про своє гучне розлучення з журналісткою Марією Шрайвер, заявивши, що вона забрала «половину його грошей». Він зробив це під час церемонії вручення зірки Крісу Воллесу на Алеї слави у Голлівуді.