До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні

З 15 серпня по 30 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об’єктів України триває заборона на вилов раків. За порушення цієї норми передбачено покарання у вигляді від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також компенсація за одного незаконно виловленого рака у розмірі 3 332 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Фахівці зазначили, що на водоймах Миколаївщини, Херсонщини, а також у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі заборона розпочинається з 10 серпня. А на Закарпатті часто зустрічається червонокнижний широкопалий рак, тому його вилов заборонений протягом усього року.

Які в Україні діють правила риболовлі

У відомстві додали, що любительський лов дозволяється вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади із загальною кількістю гачків не більше 7 на особу. При цьому рибалки зобов’язані мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини виловленої риби. Добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову.

Мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову у внутрішніх водоймах:

сом – 80 см;

щука – 50 см;

судак – 42 см;

лящ, сазан (короп) – 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

лин – 20 см;

плітка – 18 см у дніпровських водосховищах, без розмірних обмежень в інших водоймах.

Водночас вилов деяких малоцінних та інвазивних видів дозволяється без обмежень: рапана, атерина, верховодка (уклейка), карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька, чебачок амурський.

Заборонено ловити види риб, занесені до Червоної книги України: білугу, осетра, севрюгу, стерлядь, харіуса європейського, дунайського та чорноморського лосося, вирезуба причорноморського, марену дніпровську, в’язя, підуста, карася золотого та інші. Також діють додаткові заборони на любительське рибальство, встановлені місцевими органами влади на період воєнного стану.

Покарання за порушення правил риболовлі

За порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність. Як пояснили в Київському рибоохоронному патрулі, за ряд порушень відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення можна понести покарання у вигляді штрафу. Серед них:

незаконне вивезення з України й ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу;

порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України або які внесені до переліків рідкісних видів тварин і рослин, або які мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, або є такими, що перебувають під загрозою зникнення на відповідній території

Крім цього, в Кримінальному кодексі України також існує покарання за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Порушника можуть притягнути до відповідальності у вигляді до трьох років позбавлення волі.

Також слід компенсувати завдані незаконним виловом збитки. Зокрема, слід заплатити за:

за незаконно впійманого сома – 5 117 грн;

сазана (коропа) – 3 706 грн;

судака – 3 587 грн;

щуку – 3 468 грн;

окуня – 3 162 грн;

ляща – 1 649 грн;

лина – 1 598 грн;

карася сріблястого – 1 581 грн;

плітку, краснопірку, плоскирку – по 1 564 грн.

Нагадаємо, що за збирання грибів теж існує адміністративний штраф. Однак покарати особу можуть лише в деяких випадках.