Ніби на похорон: різдвяна листівка Трампа та Меланії засмутила американців

Різдвяне фото Трампа та Меланії назвали надто похмурим

Офіційне різдвяне привітання президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп, опубліковане в соцмережі X Білим домом, викликало хвилю критики та іронії в мережі. Німецька газета Bild назвала знімок «зовсім не святковим», повідомляє «Главком».

На фотографії, зробленій 7 грудня у Кросс-холлі Білого дому, президентське подружжя позує на фоні розкішних ялинок, проте їхній вигляд далекий від традиційної різдвяної радості.

Дональд і Меланія Трамп фото: Білий дім

Оглядачі видання Bild помітили суттєву різницю з попередніми роками: якщо у 2017-му пара широко усміхалася, то цього разу їхні обличчя залишалися надзвичайно серйозними.

Офіційний різдвяний портрет президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії у 2017 році фото: Білий дім

Меланія Трамп з’явилася у довгій чорній сукні без рукавів, доповнивши образ перловими сережками та діамантовим браслетом. Дональд Трамп обрав класичний чорний смокінг із чорним метеликом та лакованими туфлями. Попри визнану елегантність стилю, газета зазначає: «теплого різдвяного фото не вийшло».

Крім самого зображення, критику викликав і текст повідомлення. Підпис звучить сухо та формально: «Щасливого Різдва від президента Дональда Дж. Трампа та першої леді Меланії Трамп». Замість святкових емодзі користувачі побачили лише прапор США.

Користувачі мережі X не забарилися з коментарями, багато з яких сповнені сарказму. «Вони виглядають так, ніби йдуть на похорон», – написав один із підписників. Інші користувачі почали жартома використовувати гасло Make Christmas Great Again, натякаючи на специфічну атмосферу знімка. Багато хто зауважив, що для головного свята року президентська пара могла б позувати у більш радісному настрої.

До слова, президент США Дональд Трамп наприкінці першого року президентства втрачає вплив не лише серед американців, а й у рідній Республіканській партії. Кколи Трамп повернувся до влади, він і його команда видали понад 140 указів, при цьому президент США приборкав Конгрес, розформував значну частину федеральної бюрократії і підкорив собі впливові інституції.