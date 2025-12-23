Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Художник Бенксі презентував символічне графіті напередодні Різдва

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Таємничий митець залишив потужне послання на стінах Лондона
фото із відкритих джерел

Художник підняв тему дитячої бездомності

Найвідоміший вуличний художник світу Бенксі підтвердив авторство своєї нової роботи, що з’явилася в районі Бейсуотер на заході Лондона. Соціальний мурал, на якому зображені двоє дітей, вже став об’єктом гострих дискусій про проблему бездомності у Великій Британії. Про це пише «Главком».

Традиційно художник опублікував фото роботи у своєму Instagram без зайвих коментарів. На білій стіні двоповерхового будинку чорною фарбою нанесені силуети двох хлопчиків у теплих шапках та куртках. Завдяки розташуванню малюнка впритул до прибудови-гаража створюється візуальна ілюзія, ніби діти лежать на даху цієї споруди.

Один із хлопчиків вказує пальцем у небо – жест, який експерти трактують як пошук надії або спробу привернути увагу тих, хто проходить повз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Banksy (@banksy)


Хоча Бенксі рідко пояснює свої роботи, артспільнота та BBC вже назвали головну тему муралу – дитяча бездомність. Примітно, що ідентичний малюнок з'явився 19 грудня біля хмарочоса Centre Point у центрі Лондона.

Художник Деніел Ллойд-Морган зазначає, що локація обрана не випадково: «Це неймовірно жваве місце. Люди поспішають у справах і проходять мимо бездомних, не помічаючи їх. Символізм у тому, що ми перестали бачити тих, хто лежить просто на вулиці». Поруч із графіті в Бейсуотері розташований сміттєвий бак із розкиданим мотлохом, що підсилює атмосферу занедбаності та незахищеності, в якій опиняються тисячі дітей.

Попри те, що графіті біля Centre Point з'явилося першим, Бенксі підтвердив через соцмережі лише роботу в Бейсуотері. Проте характерний стиль та ідентичність зображень не залишають сумнівів у тому, що обидві роботи належать перу британського генія андеграунду.

Раніше у Лондоні розгорівся скандал навколо творчості відомого стріт-арт художника Бенксі, а саме через його нове графіті.

Читайте також:

Теги: Бенксі мурал художник Велика Британія соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Марчук заявив публічно та особисто повідомив суд, що оскаржуваний договір він підписав внаслідок помилки та обману
За що судиться найдорожчий художник України. Юридичний розбір
12 грудня, 17:37
Перша леді США прорекламувала ексклюзивну сумка Unity Bag та натрапила на хейт
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ
9 грудня, 22:23
Королівський флот супроводжував російську субмарину до Ла-Маншу
Британський флот супроводив російську субмарину до Ла-Маншу
12 грудня, 07:44
Мобільний інтернет у Петербурзі другий день не працює
Путін відключив жителям Петербурга мобільний інтернет
12 грудня, 11:40
Нові розробки доповнять уже відомі лазери DragonFire
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
16 грудня, 15:54
X відкрила маркетплейс нікнеймів
Маск запускає ринок імен у X. Деякі з них продаватимуть за великі гроші
25 листопада, 09:00
Діти у ЄС можуть отримати обмеження в Інтернеті
Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка забороняє соцмережі дітям молодше 16 років
27 листопада, 10:12
Джордж Гулі написав: Я робив те, у що вірив, разом із людьми, яких поважав і любив
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні
18 грудня, 20:56
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
Різдвяний рекорд: у Британії росте найвища ялинка світу
Вчора, 01:11

Фото

Художник Бенксі презентував символічне графіті напередодні Різдва
Художник Бенксі презентував символічне графіті напередодні Різдва
Обрано найсмішнішу світлину дикої природи у 2025 році
Обрано найсмішнішу світлину дикої природи у 2025 році
Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було
Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було
На відомій картині XVII століття випадково знайдено загадкове татуювання
На відомій картині XVII століття випадково знайдено загадкове татуювання
У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola
У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola
Лист «справжнього Джека Доусона» із «Титаніка» піде з молотка за $66 тис
Лист «справжнього Джека Доусона» із «Титаніка» піде з молотка за $66 тис

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua