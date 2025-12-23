Художник Бенксі презентував символічне графіті напередодні Різдва

Художник підняв тему дитячої бездомності

Найвідоміший вуличний художник світу Бенксі підтвердив авторство своєї нової роботи, що з’явилася в районі Бейсуотер на заході Лондона. Соціальний мурал, на якому зображені двоє дітей, вже став об’єктом гострих дискусій про проблему бездомності у Великій Британії. Про це пише «Главком».

Традиційно художник опублікував фото роботи у своєму Instagram без зайвих коментарів. На білій стіні двоповерхового будинку чорною фарбою нанесені силуети двох хлопчиків у теплих шапках та куртках. Завдяки розташуванню малюнка впритул до прибудови-гаража створюється візуальна ілюзія, ніби діти лежать на даху цієї споруди.

Один із хлопчиків вказує пальцем у небо – жест, який експерти трактують як пошук надії або спробу привернути увагу тих, хто проходить повз.

Хоча Бенксі рідко пояснює свої роботи, артспільнота та BBC вже назвали головну тему муралу – дитяча бездомність. Примітно, що ідентичний малюнок з'явився 19 грудня біля хмарочоса Centre Point у центрі Лондона.

Художник Деніел Ллойд-Морган зазначає, що локація обрана не випадково: «Це неймовірно жваве місце. Люди поспішають у справах і проходять мимо бездомних, не помічаючи їх. Символізм у тому, що ми перестали бачити тих, хто лежить просто на вулиці». Поруч із графіті в Бейсуотері розташований сміттєвий бак із розкиданим мотлохом, що підсилює атмосферу занедбаності та незахищеності, в якій опиняються тисячі дітей.

Попри те, що графіті біля Centre Point з'явилося першим, Бенксі підтвердив через соцмережі лише роботу в Бейсуотері. Проте характерний стиль та ідентичність зображень не залишають сумнівів у тому, що обидві роботи належать перу британського генія андеграунду.

