Обрано найсмішнішу світлину дикої природи у 2025 році

Найсмішнішу фотографію зробив британець Марк Мет Коен

Переможцем конкурсу Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 року став знімок з дитинчам горили під назвою «Дай п'ять». Як пише «Главком», про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

Найсмішнішу фотографію зробив британець Марк Мет Коен, який разом з колегами мандрував по горах Вірунга в Руанді в пошуках горил. В результаті вони зустріли сім'ю приматів Амахоро.

«Вони зібралися на галявині, де дорослі спокійно збирали їжу, а дитинчата захоплено грали. Один з них явно прагнув продемонструвати свої акробатичні таланти: крутився, перевертався і високо викидав ноги», – розповів Коен.

Фотограф розповів, що спостерігати за приматами в такій обстановці було величезним задоволенням і йому вдалося сфотографувати грайливий дух дитинча на фото.

В 2025 році судді отримали на розгляд понад 10 тис. фотографій з 109 країн. Це абсолютний рекорд за всю історію конкурсу.

9 фото На весь екран















Смішні фото дикої природи джерело: comedywildlifephoto.com

До слова, у евакуаційників 128 окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» живе зелена мартишка на прізвисько Зіна. Її під час відпустки влітку 2025 року купив водій підрозділу Олексій. Мавпа стала для нього, ніби донька, а для військових – талісманом.

До слова, екзотичні тварини дедалі частіше стають атрибутом розкоші та влади серед світових політиків. Від зебр у маєтку прем’єра Угорщини Віктора Орбана до акул грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі та страусів колишнього президента України Віктора Януковича – такі колекції привертають увагу громадськості та стають частиною політичного іміджу.