Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Обрано найсмішнішу світлину дикої природи у 2025 році

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Фотографам часто важко спіймати достойні кадри у дикій природі
фото ілюстративне

Найсмішнішу фотографію зробив британець Марк Мет Коен

Переможцем конкурсу Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 року став знімок з дитинчам горили під назвою «Дай п'ять». Як пише «Главком», про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

Найсмішнішу фотографію зробив британець Марк Мет Коен, який разом з колегами мандрував по горах Вірунга в Руанді в пошуках горил. В результаті вони зустріли сім'ю приматів Амахоро.

«Вони зібралися на галявині, де дорослі спокійно збирали їжу, а дитинчата захоплено грали. Один з них явно прагнув продемонструвати свої акробатичні таланти: крутився, перевертався і високо викидав ноги», – розповів Коен.

Обрано найсмішнішу світлину дикої природи у 2025 році фото 1

Фотограф розповів, що спостерігати за приматами в такій обстановці було величезним задоволенням і йому вдалося сфотографувати грайливий дух дитинча на фото.

В 2025 році судді отримали на розгляд понад 10 тис. фотографій з 109 країн. Це абсолютний рекорд за всю історію конкурсу.

9 фото
На весь екран
Смішні фото дикої природи
джерело: comedywildlifephoto.com

До слова, у евакуаційників 128 окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» живе зелена мартишка на прізвисько Зіна. Її під час відпустки влітку 2025 року купив водій підрозділу Олексій. Мавпа стала для нього, ніби донька, а для військових – талісманом. 

До слова, екзотичні тварини дедалі частіше стають атрибутом розкоші та влади серед світових політиків. Від зебр у маєтку прем’єра Угорщини Віктора Орбана до акул грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі та страусів колишнього президента України Віктора Януковича – такі колекції привертають увагу громадськості та стають частиною політичного іміджу. 

Читайте також:

Теги: тварини рекорд фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільша концентрація нотаріусів у столиці
78 бланків на день: нотаріус зі Львівщини встановив абсолютний рекорд
17 листопада, 09:44
У Тернополі рятувальники знайшли серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки папугу
У Тернополі врятовано папугу з-під руїн знищеного будинку (фото, відео)
20 листопада, 14:35
Борсуки виходять у своїх справах переважно в сутінках або вночі
У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо
25 листопада, 21:19
Американська спортсменка Джеммі Букер виявилася чоловіком
Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком
26 листопада, 10:04
Попередній обстріл, 14 листопада, тварина змогла пережити, оскільки тоді ще не повністю відійшла від дії наркозу
Під час обстрілу 25 листопада в притулку на Київщині загинула козуля
26 листопада, 16:09
Мета Лорана Сімонса вивчати медицину, щоб досягти подовження життя
«Маленький Ейнштейн» з Бельгії: 15-річний підліток отримав ступінь доктора з квантової фізики
2 грудня, 09:45
Зіна має чималий гардероб
Бійцям 128-ї бригади допомагає воювати екзотична тварина
7 грудня, 21:15
Цими вихідними відвідувачі зоопарку матимуть змогу поспостерігати за яблучними частуваннями альпак, зебр, оленів та інших парнокопитних
У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад
6 грудня, 08:10
Експорт Китаю зростає попри мита
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
Вчора, 15:01

Фото

Обрано найсмішнішу світлину дикої природи у 2025 році
Обрано найсмішнішу світлину дикої природи у 2025 році
Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було
Ізраїль рятує озеро опрісненою морською водою: такого у світі ще не було
На відомій картині XVII століття випадково знайдено загадкове татуювання
На відомій картині XVII століття випадково знайдено загадкове татуювання
У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola
У Нігерії 85-річну жінку поховали в труні у формі гігантської пляшки Coca-Cola
Лист «справжнього Джека Доусона» із «Титаніка» піде з молотка за $66 тис
Лист «справжнього Джека Доусона» із «Титаніка» піде з молотка за $66 тис
Стало відоме ім'я найкрасивішої дівчини світу
Стало відоме ім'я найкрасивішої дівчини світу

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua