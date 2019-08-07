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    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек

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    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек

    Очаровательные лысые кошки за секунду готовы покорить ваше сердце

    Некоторые люди недолюбливают сфинксов из-за отсутствия шерсти и весьма специфичной внешности. Так же достаточно и поклонников этой породы, которые души не чают в лысых красавцах. Мы уже как-то доказывали вам, что бесшёрстные не такие уж и «фу!».

    Пользователи сети в очередной раз поделились снимками этих противоречивых созданий и показали, насколько они милые и замечательные. Предлагаем вам взглянуть на этих очаровательных лысиков!

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек
    25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек

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    Джерело: twizz.ru

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