25 ярких доказательств того, что сфинксы - особенная порода кошек



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Очаровательные лысые кошки за секунду готовы покорить ваше сердце

Некоторые люди недолюбливают сфинксов из-за отсутствия шерсти и весьма специфичной внешности. Так же достаточно и поклонников этой породы, которые души не чают в лысых красавцах. Мы уже как-то доказывали вам, что бесшёрстные не такие уж и «фу!».

Пользователи сети в очередной раз поделились снимками этих противоречивых созданий и показали, насколько они милые и замечательные. Предлагаем вам взглянуть на этих очаровательных лысиков!

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Джерело: twizz.ru