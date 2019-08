По данным западных изданий, в это воскресенье 24-летняя Джиджи Хадид и 26-летний Тайлер Кэмерон отправились на романтический ужин в Нью-Йорке. Папарацци подловили пару возле клуба Dumbo House в Бруклине. Модель и реалити-звезда покидали заведение по отдельности, но оба сели в автомобиль Хадид и поехали по направлению к ее дому. Поклонники тоже оказались внимательны: они опубликовали фото, которым друг Кэмерона поделился в Instagram-stories. Вероятно, он был в клубе вместе с парой, где и запечатлел их вместе.

Speculated photo of Tyler Cameron with Gigi Hadid vs. IG story of Tyler posted by his friend Matt = SAME OUTFIT. #TheBachelorette #TylerC #GigiHadid pic.twitter.com/nj8bJfAt9u