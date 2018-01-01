О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера

Работы Билли Пламмера выставлялись в Австралии и в Европе. Сейчас он живёт в Сиднее, специализируется на коммерческой фотографии, активно работает над личными проектами. Необыкновенный интерес у него вызывают люди разных культур, поэтому он часто снимает в портретном жанре.

«Меня зачаровывает тайна, которая скрывается за лицом. Каждое лицо, которое вы видите, – своего рода загадка. Портрет – это возможность и призыв исследовать и понять, каков этот человек, чем он занимается, о чём думает. Какой он – добрый, жестокий, счастливый, грустный? Какие подсказки есть в этих лицах и о чём они вам говорят?», - так комментирует свои невероятные снимки Пламмер.