О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
- Сьогодні, 12:09
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Розсилка
Жители горных племен, буддийские монахи, бездомные - все эти люди запечатлены на снимках талантливого фотографа
Английский фотограф Билли Пламмер уверен, что в повседневной жизни есть настоящая магия, которую можно найти.
Ему нравится бросать себе вызов, отправляясь на поиски необычного в обыкновенном.
Работы Билли Пламмера выставлялись в Австралии и в Европе. Сейчас он живёт в Сиднее, специализируется на коммерческой фотографии, активно работает над личными проектами. Необыкновенный интерес у него вызывают люди разных культур, поэтому он часто снимает в портретном жанре.
«Меня зачаровывает тайна, которая скрывается за лицом. Каждое лицо, которое вы видите, – своего рода загадка. Портрет – это возможность и призыв исследовать и понять, каков этот человек, чем он занимается, о чём думает. Какой он – добрый, жестокий, счастливый, грустный? Какие подсказки есть в этих лицах и о чём они вам говорят?», - так комментирует свои невероятные снимки Пламмер.
Джерело: cameralabs.org