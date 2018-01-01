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    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера

    Жители горных племен, буддийские монахи, бездомные - все эти люди запечатлены на снимках талантливого фотографа
    Английский фотограф Билли Пламмер уверен, что в повседневной жизни есть настоящая магия, которую можно найти. Ему нравится бросать себе вызов, отправляясь на поиски необычного в обыкновенном. Работы Билли Пламмера выставлялись в Австралии и в Европе. Сейчас он живёт в Сиднее, специализируется на коммерческой фотографии, активно работает над
    • Сьогодні, 12:09
    • Розсилка
    billyplummer.com

    Жители горных племен, буддийские монахи, бездомные - все эти люди запечатлены на снимках талантливого фотографа

    Английский фотограф Билли Пламмер уверен, что в повседневной жизни есть настоящая магия, которую можно найти.

    Ему нравится бросать себе вызов, отправляясь на поиски необычного в обыкновенном.

    Работы Билли Пламмера выставлялись в Австралии и в Европе. Сейчас он живёт в Сиднее, специализируется на коммерческой фотографии, активно работает над личными проектами. Необыкновенный интерес у него вызывают люди разных культур, поэтому он часто снимает в портретном жанре. 

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    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    О чем говорят лица: Завораживающие портреты английского фотографа Билли Пламмера
    billyplummer.com

    «Меня зачаровывает тайна, которая скрывается за лицом. Каждое лицо, которое вы видите, – своего рода загадка. Портрет – это возможность и призыв исследовать и понять, каков этот человек, чем он занимается, о чём думает. Какой он – добрый, жестокий, счастливый, грустный? Какие подсказки есть в этих лицах и о чём они вам говорят?», - так комментирует свои невероятные снимки Пламмер.

    Джерело: cameralabs.org

    фотограф
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