В Канаде начался сезон конкурсов на лучшую ледяную прическу



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Канадцы знают, как развлечься зимой

Канадцы замораживают волосы на холоде и превращают шевелюру в ледяной доширак. Такая прическа гарантирует самые эпичные зимние фотографии, и суровой забава кажется лишь на первый взгляд.

Горячие источники Тахини в Канаде привлекают зимой тысячи гостей. В любой мороз температура в бассейнах держится около 40 градусов по Цельсию, и такой контраст толкает людей на причудливые эксперименты в стиле белых ходоков.

Волосы на голове, ресницы и бороды после купания на морозе моментально превращаются в ледяной клубок, который ну очень походит на спрессованный брикет китайской лапши.

Ледяные прически решили сделать визитной карточкой туристического места и в 2011 году объявили международный конкурс на самую отмороженную шевелюру. В любой зимний день туристы могут попытаться придать своим волосам самую необычную форму.

Главное, чтобы температура воздуха была ниже минус 20, иначе причёска застынет не так эпично.

За волосы можно не переживать. Они не сломаются и не отвалятся, словно сосулька. Стоит опустить их в теплую воду — и они снова примут обычный вид.

Ледяные гнезда на голове принесут не только лайки в соцсетях, но и денежный приз. В конце каждого зимнего туристического сезона авторы самых оригинальных получают вознаграждение. В 2019 году победителям светит по 750 долларов.





Джерело: Takhini Hot Pools