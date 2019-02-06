Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд



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Gucci Mane

Журнал Vogue даже посвятил странному предмету гардероба целую статью

Американский рэпер Gucci Mane (настоящее имя — Рэдрик Делантик Дэвис) вышел в свет в необычной верхней одежде. Музыкант надел пальто, сшитое из двух кусков разной ткани.

Модные критики не оставили выбор певца незамеченным и уже сейчас эксперты называют это новым трендом не только 2019 года, но и последующих лет.

Пальто выглядит следующим образом: одна его половина выполнена из строгой черной ткани, а другая — из бордово-красной ткани в клетку с аппликацией из японского анимэ. Под пальто музыкант надел водолазку винного цвета и брюки в том же цвете.

Необычный предмет гардероба настолько понравился модным критикам журнала Vogue, что они посвятили ему целую статью. Эксперты уверены, что Gucci Mane задал новый тренд.