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    Шоу-биз

    Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд

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    Gucci Mane - Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд
    Gucci Mane

    Журнал Vogue даже посвятил странному предмету гардероба целую статью

    Американский рэпер Gucci Mane (настоящее имя — Рэдрик Делантик Дэвис) вышел в свет в необычной верхней одежде. Музыкант надел пальто, сшитое из двух кусков разной ткани.

    Модные критики не оставили выбор певца незамеченным и уже сейчас эксперты называют это новым трендом не только 2019 года, но и последующих лет.

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    Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд
    Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд
    Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд
    Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд
    Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд
    Рэпер Gucci Mane надел пальто из двух кусков ткани и превратил это в тренд

    Пальто выглядит следующим образом: одна его половина выполнена из строгой черной ткани, а другая — из бордово-красной ткани в клетку с аппликацией из японского анимэ. Под пальто музыкант надел водолазку винного цвета и брюки в том же цвете.

    Необычный предмет гардероба настолько понравился модным критикам журнала Vogue, что они посвятили ему целую статью. Эксперты уверены, что Gucci Mane задал новый тренд.

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