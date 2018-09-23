Новый модный тренд: девушки массово красят волосы в желтый цвет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Желтые волосы

Еще недавно все модницы красили свою шевелюру в розовый и пепельно-серый цвета, как в Instagram популярность стал набирать новый тренд – желтые волосы

Вы смелая и раскованная девушка, и не боитесь, а возможно даже любите, привлекать внимание окружающих? Тогда новый модный тренд Instagram именно для вас.

Яркие, необычные желтые волосы становятся все популярнее в cети. Кажется, что девушек коснулось солнце. Глядя на эту красоту, невозможно сдержать улыбку, восторг и даже удивление.

Кто-то найдет этот тренд слишком вызывающим и неестественным. Но, согласитесь, есть в нем и что-то чарующее.

Лучше всего он подойдет молодым девушкам и в первую очередь блондинкам. Брюнетки, конечно, тоже могут прийти с таким запросом к парикмахеру, однако сначала им все равно придется высветлить волосы и лишь затем тонировать их в желтый цвет.

Выбирая желтый цвет, следует также помнить о том, что он подчеркнет все имеющиеся дефекты на лице (прыщики, покраснения, расширенные поры и т.д.) и вместо эффектного результата вы получите разочарование.

Учитывайте также свой цветотип: теплым цветотипам эксперты советуют выбирать теплые оттенки — желто-красный или желто-оранжевый, а холодным — пепельно-желтые и лимонные тона. По словам парикмахеров, желтые пигменты держатся довольно хорошо.

Девушки, которые уже решились окрасить волосы в желтый, выглядят очень необычно. Словно жители другой планеты, но на них хочется смотреть, не отрывая взгляд.

Джерело: joinfo.ua