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    Фото

    Опубликованы аппетитные фото дрэг-квин Ким Чи

    • Розсилка
    Опубликованы аппетитные фото дрэг-квин Ким Чи
    instagram.com/kimchi_chic

    Instagram давно стал частью нашей жизни

    Ну и какой же Insragram без фотографий аппетитных блюд? Посмотрел — и уже как будто поел. Даже если вы уже подписаны на десяток food-аккаунтов, этого в вашей коллекции точно не хватало. Речь идет о странице @kimchieats. Его владелица — популярная дрэг-квин Ким Чи, на основном аккаунте которой почти 2 млн. подписчиков.

    О любви Ким к еде известно давно, поэтому она решила выделить для своей «страсти» отдельное место. Подписчиков food-странички звезды встречает честное заявление «Я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Я здесь, чтобы есть!».

    Фотографии блюд тоже довольно «прямолинейны» и не отличаются особой эстетичностью — они максимально реалистичные. Но от этого — не менее аппетитные.

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    instagram.com/kimchieats
    instagram.com/kimchieats
    instagram.com/kimchieats
    instagram.com/kimchieats
    instagram.com/kimchieats
    instagram.com/kimchieats
    instagram.com/kimchieats

    Под каждой картинкой вы найдете название блюда и место, где его готовят.

    Джерело: hochu.ua

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