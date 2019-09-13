Опубликованы аппетитные фото дрэг-квин Ким Чи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/kimchi_chic

Instagram давно стал частью нашей жизни

Ну и какой же Insragram без фотографий аппетитных блюд? Посмотрел — и уже как будто поел. Даже если вы уже подписаны на десяток food-аккаунтов, этого в вашей коллекции точно не хватало. Речь идет о странице @kimchieats. Его владелица — популярная дрэг-квин Ким Чи, на основном аккаунте которой почти 2 млн. подписчиков.

О любви Ким к еде известно давно, поэтому она решила выделить для своей «страсти» отдельное место. Подписчиков food-странички звезды встречает честное заявление «Я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Я здесь, чтобы есть!».

Фотографии блюд тоже довольно «прямолинейны» и не отличаются особой эстетичностью — они максимально реалистичные. Но от этого — не менее аппетитные.

Под каждой картинкой вы найдете название блюда и место, где его готовят.

Джерело: hochu.ua