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    Ирина Шейк стала главной звездой шоу Oscar de la Renta

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    Ирина Шейк стала главной звездой шоу Oscar de la Renta
    politeka.net

    Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей в мире, которую стремятся пригласить к показам и рекламным кампаниям практически все известные бренды

    Неделя моды в Нью-Йорке также не могла обойти ее стороной. В ночь на 11 сентября состоялся показ от культового бренда Oscar de la Renta, и Ирина стала его главной звездой.

    На подиум знаменитая красавица вышла в роскошном черном платье с пышной юбкой, длинным шлейфом и бантом на талии. Благодаря крою оно подчеркнуло безупречное тело звезды, ее стройные ноги и тонкую талию.

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    instagram.com/irinashayk

    Дополняли образ босоножки с тонкими ремешками, сережка в одном ухе, волосы, убранные на затылке в высокий хвост и нейтральный макияж.

    «Я имела удовольствие встретить саму икону, #OscarDeLaRenta много лет назад... Сегодня для меня большая честь закрыть ваше шоу. Спасибо @tokibunbun и @fernandogarciam1205 за то, что пригласили меня», – написала Ирина под видео, которое выложила у себя на странице.

    В числе других моделей, демонстрирующих роскошные женственные наряды, отметилась и американская модель Кэндис Свейнпол. Один из самых знаменитых «ангелов» Victoria’s Secret в последнее время вернулась к активной деятельности. Только за последний месяц она побывала на множестве ивентов.

    Джерело: rbc.ua

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