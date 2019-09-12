Ирина Шейк стала главной звездой шоу Oscar de la Renta



Розсилка ВІДПРАВИТИ

politeka.net

Ирина Шейк – одна из самых востребованных моделей в мире, которую стремятся пригласить к показам и рекламным кампаниям практически все известные бренды

Неделя моды в Нью-Йорке также не могла обойти ее стороной. В ночь на 11 сентября состоялся показ от культового бренда Oscar de la Renta, и Ирина стала его главной звездой.

На подиум знаменитая красавица вышла в роскошном черном платье с пышной юбкой, длинным шлейфом и бантом на талии. Благодаря крою оно подчеркнуло безупречное тело звезды, ее стройные ноги и тонкую талию.

instagram.com/irinashayk

Дополняли образ босоножки с тонкими ремешками, сережка в одном ухе, волосы, убранные на затылке в высокий хвост и нейтральный макияж.

«Я имела удовольствие встретить саму икону, #OscarDeLaRenta много лет назад... Сегодня для меня большая честь закрыть ваше шоу. Спасибо @tokibunbun и @fernandogarciam1205 за то, что пригласили меня», – написала Ирина под видео, которое выложила у себя на странице.

В числе других моделей, демонстрирующих роскошные женственные наряды, отметилась и американская модель Кэндис Свейнпол. Один из самых знаменитых «ангелов» Victoria’s Secret в последнее время вернулась к активной деятельности. Только за последний месяц она побывала на множестве ивентов.

Джерело: rbc.ua