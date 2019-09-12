Аэропорт «Киев» возобновил работу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/airportkiev

Аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского 12 сентября, возобновил работу после десятидневного перерыва в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы

На странице аэропорта в Facebook появились фото отремонтированного взлетного поля.

Напомним, в прошлом году аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации «Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год».

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м.

Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопасностью.

На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.

Джерело: segodnya.ua