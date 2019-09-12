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    Приянка Чопра очаровала обольстительным декольте (фото)

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    Приянка Чопра очаровала обольстительным декольте (фото)
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    Актриса Приянка Чопра – всегда желанный гость на светских мероприятиях

    Все потому, что красавица любит поражать фотографов эффектными и роскошными видами, о которых впоследствии говорит весь мир. 

    Исключением не стало и ее появление на Неделе моды в Нью-Йорке.

    Посмотреть на стильные новинки 37-летняя Приянка Чопра пришла в черном платье от бренда Oscar de la Renta, которое имело длину миди. На талии наряд был прозрачным и декорирован золотыми цепочками. 

    Пикантности виду роскошной актрисы добавляла зона декольте: у платья был откровенный вырез, поэтому все участники модного показа могли увидеть пышный бюст Приянки Чопры.

    Свой эффектный образ голливудская красавица дополнила небольшой сумочкой и туфлями-лодочками на каблуках.

    Известно, что в таком наряде Приянка Чопра посетила презентацию весенне-летней коллекции 2020 от бренда Oscar de la Renta. Поэтому выбор платья актрисы был весьма символичным. В комментариях СМИ Приянка неоднократно отмечала, что одежда этой марки часто оказывается в ее гардеробе, поэтому звезда не упустила возможности публично поддержать своих любимых дизайнеров.

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    Кроме Приянки Чопры, на мероприятии можно было увидеть и других звездных гостей, в частности, Анну Винтур, Ники Хилтон, Люси Хейл.

    Джерело: 24tv.ua

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