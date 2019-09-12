Неделя моды в Нью-Йорке: Серена Уильямс вышла на подиум с 2-летней дочерью



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Серена Уильямс очаровала публику во время презентации новой коллекции на Неделе моды. Теннисистка прошлась по подиуму с маленькой дочерью на руках

Американская теннисистка Серена Уильямс презентовала новую коллекцию собственного модного бренда во время Недели моды в Нью-Йорке. Спустя всего три дня после проигрыша в финале US Open спортсменка вышла на подиум и взяла с собой 2-летнюю дочь Олимпию.

Четырехкратная олимпийская чемпионка провела показ новой коллекции весна-лето 2020 во время Недели моды в Нью-Йорке. По традиции, после презентации нарядов Серена Уильямс вышла на подиум, чтобы поприветствовать публику. Но теннисистка решила поделиться особым моментом с маленькой дочерью.

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Спортсменка вышла на подиум в прозрачной черной рубашке, короткой юбке и кроссовках. На руках Серена держала очаровательную Олимпию, которая, кажется, не была рада такому пристальному вниманию большого количества людей. Девочка прижималась к знаменитой матери и прятала лицо.

Хотя Уильямс старалась изо всех сил заставить Олимпию улыбнуться и помахать собравшейся аудитории, малышка отказалась позировать и вместо этого положила голову на плечо мамы.

В первом ряду наблюдали на действиями на подиуме Ким Кардашьян, модель Эшли Грэм, телеведущая Гейл Кинг и редактор известного глянца Vogue - Анна Винтур.

Джерело: joinfo.ua