  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Неделя моды в Нью-Йорке: Серена Уильямс вышла на подиум с 2-летней дочерью

    • Розсилка
    Неделя моды в Нью-Йорке: Серена Уильямс вышла на подиум с 2-летней дочерью
    kp.ua

    Серена Уильямс очаровала публику во время презентации новой коллекции на Неделе моды. Теннисистка прошлась по подиуму с маленькой дочерью на руках

    Американская теннисистка Серена Уильямс презентовала новую коллекцию собственного модного бренда во время Недели моды в Нью-Йорке. Спустя всего три дня после проигрыша в финале US Open спортсменка вышла на подиум и взяла с собой 2-летнюю дочь Олимпию.

    Четырехкратная олимпийская чемпионка провела показ новой коллекции весна-лето 2020 во время Недели моды в Нью-Йорке. По традиции, после презентации нарядов Серена Уильямс вышла на подиум, чтобы поприветствовать публику. Но теннисистка решила поделиться особым моментом с маленькой дочерью.

    ____14.28.39
    instagram.com/style360nyfw

    Спортсменка вышла на подиум в прозрачной черной рубашке, короткой юбке и кроссовках. На руках Серена держала очаровательную Олимпию, которая, кажется, не была рада такому пристальному вниманию большого количества людей. Девочка прижималась к знаменитой матери и прятала лицо.

    Хотя Уильямс старалась изо всех сил заставить Олимпию улыбнуться и помахать собравшейся аудитории, малышка отказалась позировать и вместо этого положила голову на плечо мамы.

    В первом ряду наблюдали на действиями на подиуме Ким Кардашьян, модель Эшли Грэм, телеведущая Гейл Кинг и редактор известного глянца Vogue - Анна Винтур.

    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    фотография модель Кардашьян традиции телеведущая подиум Instagram US Open
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ