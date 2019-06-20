Тату на шее: эффектные работы талантливых мастеров



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boredpanda.com

Татуировка на шее довольно популярна как у мужчин, так и у женщин. Ранее такие тату мог позволить себе в основном сильный пол, ну а в скором времени и девушки начали украшать свою изящную шею

Мужчины предпочитают забивать боковые доли шеи или переднюю часть. А вот девушки в основном выбирают для нанесения область затылка. В основном в эту область наносят эскизы в виде иероглифа, цветов, штрих кода, различных дат или небольших надписей.

Ну и, разумеется, рисунок не очень большого размера будет значительно лучше выглядеть на любом участке шеи. Такая татуировка, может, начинаться от подбородка и до самой ключицы, именно поэтому эта часть тела свободна для осуществления задумок. Помните, что кожа в этой области очень тонкая, поэтому процедура нанесения будет очень болезненной.

Когда вы уже определились с местом, нашли подходящего квалифицированного тату-мастера и готовы довести дело до конца, но еще не знаете, какой рисунок будет украшать ваше тело, следует заняться изучением этого вопроса.

Благо, в век технологий и интернета каждый может найти эскииз по душе. Если же вы не хотите искать изображение в интернете, вы запросто можете обратиться за помощью к художникам, которые разработают вам уникальный рисунок, который будет красоваться лишь на вашем теле.

Такая татуировка завоевала популярность благодаря собственной изящности и универсальности. Ведь их достаточно легко скрыть, распустив волосы или подняв воротник. Или же, наоборот, заколов волосы и расстегнув воротник, демонстрировать всем окружающим.

Для того, чтобы татуировка получилась качественной, не размытой, эффектной и оригинальной, необходимо делать ее в крутом тату-салоне. Посвятите выбору салона много времени, посмотрите работы мастера, фото в социальных сетях, ознакомьтесь с отзывами его клиента и, если вас устроят все аспекты его работы, можете смело записываться на сеанс.

Никогда не экономьте денег на татуировку, ведь эта татуировка будет с вами на протяжении всей жизни и важно, чтобы оно выглядело красиво, аккуратно и четко.

Джерело: boredpanda.com