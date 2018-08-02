  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018

    • Розсилка
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018

    Международный конкурс садовой фотографии (IGPOTY) учредил специальную премию Macro Art за лучшие снимки крупным планом

    Представляем вашему вниманию макрофотографии крошечного, но величественного мира растений.

    Конкурс International Garden Photographer of the Year, сотрудничающий с Королевскими ботаническими садами Кью, объявил победителей проекта Macro Art 2018.

    Его участникам предложили запечатлеть жизнь сада с близкого расстояния, показать необычайные детали его мельчайших обитателей и растений.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
    Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018

    Читайте также: Объявлены победители конкурса Drone Awards: впечатляющие фото

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ