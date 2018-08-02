Опубликованы победители конкурса садовой макрофотографии Macro Art 2018
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Розсилка
Международный конкурс садовой фотографии (IGPOTY) учредил специальную премию Macro Art за лучшие снимки крупным планом
Представляем вашему вниманию макрофотографии крошечного, но величественного мира растений.
Конкурс International Garden Photographer of the Year, сотрудничающий с Королевскими ботаническими садами Кью, объявил победителей проекта Macro Art 2018.
Его участникам предложили запечатлеть жизнь сада с близкого расстояния, показать необычайные детали его мельчайших обитателей и растений.
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Джерело: cameralabs.org