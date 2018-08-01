Размытая жизнь: Художник показал, как видят мир люди с плохим зрением



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посмотреть на мир глазами другого человека — та ещё задача, а вот представить, каким выглядит тот же самый мир для людей с плохим зрением, ещё сложнее

Ведь если очки вы надеваете на себя только ради веселья, то вам явно не знакомы проблемы тех людей, которые принимают пластиковый пакет за кота.

Но чтобы полностью окунуться в мирощущение клиентов окулиста не обязательно издеваться над своими органами зрения — достаточно взглянуть на картины южноафриканского художника Филипа Барлоу.

Он так мастерски отображает свет в своих работах, что руки сами тянутся к очкам (ну, или к линзам).

Читайте также: Dolce & Gabbana сняли эпатажную рекламу в Риме

Джерело: twizz.ru