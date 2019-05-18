Отец четырех дочерей показал свою несладкую жизнь в Instagram



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boredpanda.com

Саймон Хупер, известный также как «Отец четырех дочерей», стал сенсацией в Instagram, публикуя истории из своей семейной жизни. В них он без прикрас ведет хронику взлетов и падений своего отцовства

Саймон Хупер поделился с подписчиками, как осознал, что женщины в его жизни всегда будут превосходить его в количестве. Мужчина также рассказал о ценных уроках отцовства, феминизма и равенства.

Свою аудиторию Саймон очаровал честностью и юмором, с которым рассказывает о передрягах, выпавших на долю мужчины, живущего с пятью женщинами под одной крышей.

Он систематически выкладывает фотографии своего гиперактивного семейства, сопровождая их небольшими историями из жизни.

Например, Саймон пожаловался, что близняшки Отти и Далила выводят его из себя, когда он пытается придать им хотя бы каплю индивидуальности, чтобы уже научиться их различать.

«Это труднее чем продеть нитку в иголку надев хозяйственные перчатки, смазанные маслом. Нам казалось, что они должны осознать свою индивидуальность и проложить собственный жизненный путь. Что они хотят? Одинаково одеваться каждый день своей жизни. В ответ на мои попытки хоть как-то разнообразить их одежду, они взрываются визгом от которого лопаются барабанные перепонки. И раздеваются быстрее, чем влюбленная в свою профессию модель», — написал Саймон.

Зато близняшки каждый день поражают своего папу тем, какой разный подход у них для решения проблем. Если одна уныло скребет ложкой по дну тарелки с мюслями и молоком, то другая заливает содержимое своей чашки, подняв ее над головой.

Он признался, что старшие девочки являются его отрадой, так как не приносят ему столько хлопот. И повинился, что они частенько остаются без обеда, пока он ловит «гиперактивных бурундуков».

Тем не менее, «Отец четыре дочерей» сообщил, что надеется на своих девочек. Ему хочется, чтобы они когда-нибудь разбили «стеклянные потолки», стали первопроходцами и хозяйками своей судьбы.

Саймон также обратился к своей жене и поблагодарил ее за терпение, подаренных детей и желание разделить с ним судьбу. Но не смог удержаться от просьбы: «Давай попытаемся в следующее десятилетие меньше размножаться!».

Джерело: boredpanda.com