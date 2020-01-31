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    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)

    • Розсилка
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    instagram.com/father_of_daughters

    Отец четырех девушек Саймон Хупер из Лондона решил рассказать на самом деле, как это – быть отцом

    Мужчина уже 13 лет является отцом четырех очаровательных девочек 12-ти и 9-ти лет и близняшек 4-летнего возраста.

    «Есть очень много приятного в отцовстве, поэтому я хочу поделиться тем, как это на самом деле, и одновременно добавить немного юмора», – отмечает Саймон.

    Ниже его честные и смешные посты, которые стали самыми популярными в инстаграме.

    «У детей сейчас прорезываются зубы, и девочки хотят, чтобы мы все об этом знали. Электронного письма было бы достаточно, но, похоже, они предпочитают использовать свой голос и крик, чтобы передать сообщение о том, что в них прорезываются зубы и это больно», – написал Саймон.

    По его словам, этот звук больше похож на звук раненого животного, который может заставить вас покончить с этим. «Я не могу их обвинить, хотя это мини-сцена «Чужих», – добавил мужчина.

    «На этой неделе моя старшая изучала сексуальное образование в школе. Она очень разбирается в этом, в основном и из-за мамы-акушерки. Она знает гораздо больше, чем обычный ребенок, в частности о пенисе и вагине», – рассказал Саймон.

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    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)
    Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)

    Как он сказал, однажды вечером дочь решила поставить папе интимные вопросы, что заставило Саймона чувствовать себя «смущенным ребенком». «Мои личные фавориты среди вопросов: «Папа, а ты пользуешься презервативом?», «Почему у тебя так много детей?», «Вы с мамой занимались сексом более 3 раз?» и т.д.

    фотография дети образование
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