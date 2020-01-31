Папа четырех девушек показал настоящую сторону отцовстват (фото)



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Отец четырех девушек Саймон Хупер из Лондона решил рассказать на самом деле, как это – быть отцом

Мужчина уже 13 лет является отцом четырех очаровательных девочек 12-ти и 9-ти лет и близняшек 4-летнего возраста.

«Есть очень много приятного в отцовстве, поэтому я хочу поделиться тем, как это на самом деле, и одновременно добавить немного юмора», – отмечает Саймон.

Ниже его честные и смешные посты, которые стали самыми популярными в инстаграме.

«У детей сейчас прорезываются зубы, и девочки хотят, чтобы мы все об этом знали. Электронного письма было бы достаточно, но, похоже, они предпочитают использовать свой голос и крик, чтобы передать сообщение о том, что в них прорезываются зубы и это больно», – написал Саймон.

По его словам, этот звук больше похож на звук раненого животного, который может заставить вас покончить с этим. «Я не могу их обвинить, хотя это мини-сцена «Чужих», – добавил мужчина.

«На этой неделе моя старшая изучала сексуальное образование в школе. Она очень разбирается в этом, в основном и из-за мамы-акушерки. Она знает гораздо больше, чем обычный ребенок, в частности о пенисе и вагине», – рассказал Саймон.

Как он сказал, однажды вечером дочь решила поставить папе интимные вопросы, что заставило Саймона чувствовать себя «смущенным ребенком». «Мои личные фавориты среди вопросов: «Папа, а ты пользуешься презервативом?», «Почему у тебя так много детей?», «Вы с мамой занимались сексом более 3 раз?» и т.д.