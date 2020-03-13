Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь



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Моника Беллуччи с дочерью Девой

Снимков младшей дочери экс-супругов, Леони, в Сети почти невозможно найти

Венсан Кассель и Моника Беллуччи считались одной из самых красивых актерских пар в мире. Они прожили в браке 14 лет. За это время у супругов родились две дочери - Дева и Леони. Старшая дочь звезд выросла настоящей красавицей. Она регулярно бывает на модных показах, а недавно стала лицом Dolce & Gabbana.

Интернет-пользователи восхищаются девушкой, которой пророчат успешное будущее. Фотографии с ней гордые родители регулярно публикуют в своих Инстаграмах. Моника часто сопровождает дочь на съемках.

Однако снимков младшей дочери экс-супругов, Леони, в Сети почти невозможно найти. В мае этого года девочке исполнится 10 лет, но мы лишь однажды видели кадры с ней в Инстаграме Венсана. Причем, даже на этом редком снимке ее лицо было закрыто тканевой маской.

Венсан Кассель с дочерьми

Теперь фолловеры гадают, почему знаменитые родители так редко показывают младшую наследницу. Некоторые считают, что Леони не стремится к славе и популярности, в отличие от старшей сестры. Другие верят в то, что Моника и Венсан сознательно избегают появления информации о девочке в прессе или соцсетях, поскольку хотят обеспечить ей спокойное детство.