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    Жизнь

    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь

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    Моника Беллуччи с дочерью Девой - Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Моника Беллуччи с дочерью Девой

    Снимков младшей дочери экс-супругов, Леони, в Сети почти невозможно найти

    Венсан Кассель и Моника Беллуччи считались одной из самых красивых актерских пар в мире. Они прожили в браке 14 лет. За это время у супругов родились две дочери - Дева и Леони. Старшая дочь звезд выросла настоящей красавицей. Она регулярно бывает на модных показах, а недавно стала лицом Dolce & Gabbana.

    Интернет-пользователи восхищаются девушкой, которой пророчат успешное будущее. Фотографии с ней гордые родители регулярно публикуют в своих Инстаграмах. Моника часто сопровождает дочь на съемках.

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    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
    Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь

    Однако снимков младшей дочери экс-супругов, Леони, в Сети почти невозможно найти. В мае этого года девочке исполнится 10 лет, но мы лишь однажды видели кадры с ней в Инстаграме Венсана. Причем, даже на этом редком снимке ее лицо было закрыто тканевой маской.

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    Венсан Кассель с дочерьми

    Теперь фолловеры гадают, почему знаменитые родители так редко показывают младшую наследницу. Некоторые считают, что Леони не стремится к славе и популярности, в отличие от старшей сестры. Другие верят в то, что Моника и Венсан сознательно избегают появления информации о девочке в прессе или соцсетях, поскольку хотят обеспечить ей спокойное детство.

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