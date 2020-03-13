Стало известно, почему Моника Беллуччи и Венсан Кассель скрывают младшую дочь
Снимков младшей дочери экс-супругов, Леони, в Сети почти невозможно найти
Венсан Кассель и Моника Беллуччи считались одной из самых красивых актерских пар в мире. Они прожили в браке 14 лет. За это время у супругов родились две дочери - Дева и Леони. Старшая дочь звезд выросла настоящей красавицей. Она регулярно бывает на модных показах, а недавно стала лицом Dolce & Gabbana.
Интернет-пользователи восхищаются девушкой, которой пророчат успешное будущее. Фотографии с ней гордые родители регулярно публикуют в своих Инстаграмах. Моника часто сопровождает дочь на съемках.
Однако снимков младшей дочери экс-супругов, Леони, в Сети почти невозможно найти. В мае этого года девочке исполнится 10 лет, но мы лишь однажды видели кадры с ней в Инстаграме Венсана. Причем, даже на этом редком снимке ее лицо было закрыто тканевой маской.
Теперь фолловеры гадают, почему знаменитые родители так редко показывают младшую наследницу. Некоторые считают, что Леони не стремится к славе и популярности, в отличие от старшей сестры. Другие верят в то, что Моника и Венсан сознательно избегают появления информации о девочке в прессе или соцсетях, поскольку хотят обеспечить ей спокойное детство.