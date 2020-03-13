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    Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой

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    Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой
    Екатерина Кухар

    Екатерина Кухар отправилась в отпуск

    Для отдыха прима-балерина выбрала волшебный уголок экзотического Таиланда - Краби.

    Знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в ярком купальнике. Екатерина лежит на шезлонге с закрытыми глазами, наслаждаясь лучами солнца.

    «Время, чтобы выдохнуть, расслабиться и заняться абсолютно ничем! Мы ворвались на архипелаг Краби, как изнемогающие от жажды в оазис! Чтобы восстановиться морально, физически, ментально и эмоционально. Обнулиться и начать дышать этой жизнью заново. Посмотреть на сотни порхающих бабочек, увидеть воду, цвета драгоценных камней, невероятные виды, зеленые тропические леса и закаты», - написала балерина.

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     instagram.com/ekaterinakukhar

    Поклонники Екатерины пожелали ей хорошего отдыха, а также восхитились ее стройной фигурой.

    «Катюша- какая ты красивая!!! Богиня», «Шикарный купальник, а ноги огонь», «Красотка», «Какая фигура, очень классно выглядите», «Шикарная», - восхищаются фанаты под постом.

    знаменитости фотография Екатерина Кухар Instagram отпуск
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