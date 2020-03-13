Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар отправилась в отпуск

Для отдыха прима-балерина выбрала волшебный уголок экзотического Таиланда - Краби.

Знаменитость опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует в ярком купальнике. Екатерина лежит на шезлонге с закрытыми глазами, наслаждаясь лучами солнца.

«Время, чтобы выдохнуть, расслабиться и заняться абсолютно ничем! Мы ворвались на архипелаг Краби, как изнемогающие от жажды в оазис! Чтобы восстановиться морально, физически, ментально и эмоционально. Обнулиться и начать дышать этой жизнью заново. Посмотреть на сотни порхающих бабочек, увидеть воду, цвета драгоценных камней, невероятные виды, зеленые тропические леса и закаты», - написала балерина.

instagram.com/ekaterinakukhar

Поклонники Екатерины пожелали ей хорошего отдыха, а также восхитились ее стройной фигурой.

«Катюша- какая ты красивая!!! Богиня», «Шикарный купальник, а ноги огонь», «Красотка», «Какая фигура, очень классно выглядите», «Шикарная», - восхищаются фанаты под постом.