Фотограф показал печальную реальность национального зоопарка Бангладеш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Когда мы были детьми, зоопарк казался волшебным местом, полным приключений, где мы могли обнаружить экзотических животных, покататься на каруселях или просто наблюдать за животными, которых мы видели только в мультфильмах

Вдохновленные детскими мультфильмами, мы верили, что, как только ворота зоопарка закроются, животные начнут разговаривать, отправляться в приключения и получать массу удовольствия.

Но не все из нас когда-либо думали о том, что эти животные действительно чувствуют, стоя там как простые экспонаты, в то время как каждый наблюдает за каждым их шагом.

Только когда мы выросли, мы поняли, что на самом деле они не отправляются в волшебные приключения и не веселятся. Они просто содержатся в клетках вдали от своих семей и естественных мест обитания, где посетители могут смотреть на них.

Не все зоопарки такие, но Шафикул Ислам рассказывает историю о наихудших условиях содержания животных в зоопарке Мирпур в Дакке, Бангладеш.

Шафикул - профессиональный фотограф из Дакки, Бангладеш. Она пытается выразить свои чувства и мысли через свои фотографии. Художница любит животных и любит их фотографировать, поэтому этот проект под названием «Заключенные» был действительно важен для нее, чтобы выразить свои чувства к этим ужасным условиям для животных, которые живут в зоопарке Мирпур.

Фотограф использует свои линзы, чтобы показать, что на самом деле чувствуют эти животные. По большей части грусть и одиночество.

«Посещение зоопарка - это один из многих способов развлечь себя. Кроме того, люди также ходят туда в образовательных целях или для проведения исследований. Однако главная цель зоопарка состоит в том, чтобы защитить дикую природу и позволить всем из нас понимают важность природы. Есть много экзотических животных, которые могут умереть в дикой природе. Поэтому зоопарк играет важную роль в спасении находящихся под угрозой исчезновения животных. Но в зоопарке Мирпур случай довольно ироничный. Посетители идут туда с ожиданием увидеть забавную, игривую сторону животных. Иногда животные и птицы заставляют посетителей действовать таким образом. Но посетители не могут видеть фактическое ситуация внутри клеток. Страх, голод, боль и грусть ... кажется, что животных держат в плену!» - рассказала художница.

Джерело: boredpanda.com