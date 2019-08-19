Первая леди Франции получила серьезную травму (фото)
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона вынуждена носить бандаж из-за вывиха плеча
Первая леди Франции Брижит Макрон, которая ранее перенесла пластическую операцию и сейчас вместе со своим мужем Эммануэлем Макроном отдыхает на Лазурном берегу, в старинной крепости Форт де Брегансон, серьезно травмировала руку.
66- летняя бывшая учительница во время морской прогулки поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо.
Мадам Макрон появилась с рукой на перевязи на мероприятии, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар.
Несмотря на травму, супруга президента улыбалась и была в хорошем настроении. Гостей она приветствовала здоровой левой рукой.
И даже в этой ситуации супруга президента продумала свой стиль безукоризненно. Она появилась в белом платье выше колен от своего любимого бренда Louis Vuitton, обнажив стройные ноги.
Специально под бандаж первая леди идеально подобрала туфли – коричного цвета, но с черными лямками тон в тон к ремням поддержки.
Джерело: fakty.ua