Первая леди Франции получила серьезную травму (фото)



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Супруга президента Франции Эммануэля Макрона вынуждена носить бандаж из-за вывиха плеча

Первая леди Франции Брижит Макрон, которая ранее перенесла пластическую операцию и сейчас вместе со своим мужем Эммануэлем Макроном отдыхает на Лазурном берегу, в старинной крепости Форт де Брегансон, серьезно травмировала руку.

fakty.ua

66- летняя бывшая учительница во время морской прогулки поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо.

Мадам Макрон появилась с рукой на перевязи на мероприятии, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар.

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Несмотря на травму, супруга президента улыбалась и была в хорошем настроении. Гостей она приветствовала здоровой левой рукой.

instagram.com/thebrigittestyle

И даже в этой ситуации супруга президента продумала свой стиль безукоризненно. Она появилась в белом платье выше колен от своего любимого бренда Louis Vuitton, обнажив стройные ноги.

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Специально под бандаж первая леди идеально подобрала туфли – коричного цвета, но с черными лямками тон в тон к ремням поддержки.

Джерело: fakty.ua