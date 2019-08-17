Вышиванка, которую можно съесть: cладкие шедевры от Лесли Виджил



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boredpanda.com

Лесли Виджил из штата Калифорния вдохновляет тысячи домохозяек и любительниц сладкой выпечки своими невероятными творениями из теста и глазури

Потрясающие пирожные и торты 32-летней американки оценили уже 125 тысяч подписчиков в Instagram. И их количество растет с каждым днем, потому что Лесли не только публикует фотографии своих сладких шедевров, но и делится всевозможными трюками и приемами, которые сделали ее одной из самых популярных кондитеров в социальных сетях.

Торты, имитирующие вышивку, сделанные в виде минералов или украшенные кремовыми цветами, кексы-кактусы или кексы-розочки, сладкие десерты, вдохновлённые картинами знаменитых художников — это и многое другое можно увидеть на страничке талантливого кондитера.

Все начиналось как всегда с хобби. Мама Лесли очень часта сама пекла дома. Поэтому ничего удивительного нет в том, что и дочка однажды пришла к выводу посвятить себя кондитерскому исскуству. Был период, когда Лесли осталась без работы, и именно в этот момент она закончила кулинарные курсы и мастер-классы по кондитерскому исскуству. Она записывала различные рецепты абсолютно везде, где бы не находилась.

Для своей недавней красочной коллекции «Торты-гобелены», Лесли использовала глазурь в качестве «стежков» для изготовления стилизованных цветов, симметричных узоров лаврового листа и других деталей.

У этих пирогов определенно есть мексиканская народная атмосфера. Вы можете полностью представить себе Фриду Кало в платье с похожим рисунком. В некоторых своих работах Лесли немного смешивает это, добавляя другие влияния, например, русские. «Мне нравится идея гармонизации текстильных традиций разных культур», - сказала она.

Джерело: boredpanda.com