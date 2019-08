На что похожи страны Европы? Неожиданные иллюстрации талантливого парня под ником Zackabier



Все мы знаем, что территория Италии на карте внешне напоминает сапог, но как насчет других европейских стран, на что похожи они?

Это вопрос, на который немецкий пользователь YouTube с ником Zackabier попытался ответить в своем видео «Европа по мнению творческих людей — как выглядят страны Европы» («Europe According to Creative People — What Europe’s Countries look like»), и некоторые ответы на данный вопрос в его исполнении получились достаточно забавными.

Ютубер по-новому взглянул на европейские страны, некоторые из которых на первый взгляд кажутся бесформенными, но только не для людей, наделенных креативным умом, которые без проблем могут сравнить эти формы с чем-то очень узнаваемым.

Отметим, что некоторые иллюстрации внешне выглядят довольно просто, в то время как другие являются более детальными и сложными.

При этом мы уверены, что после просмотра этой статьи вы точно больше никогда не будете смотреть на карту, как раньше.





