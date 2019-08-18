Индийская красавица впечатляет изящными свадебными образами



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bridalasia.com

Когда платье напоминает ювелирное изделие

Каждая невеста мечтает быть сказочной принцессой в день свадьбы. Кружево, россыпь блесток и роскошная длинная фата – одна мысль о таких вещах заставляет девичье сердце биться быстрее.

В последней фотосессии с индийской актрисой Сонам Капур свой взгляд на изысканный свадебный наряд показала дизайнерская платформа, а с недавних пор еще и глянцевое издание, Bridal Asia.

Экзотическая красотка позирует в платьях, которые поражают филигранностью отделки, и разнообразных аксессуарах. Кажется, что такая утонченная красота подойдет без исключения каждой.

Эти фото хочется разглядывать до мелочей.

Сонам Капур стала лауреатом приза Filmfare Award за лучшую женскую роль. Сонам является лицом L'Oreal и ювелирного бренда Anant.

Девушка славится ролями в широкоформатных кинофильмах. За плечами Сонам нет ни одного индийского сериала.

Первой актерской работой девушки стал кинофильм «Возлюбленная», вышедший в 2007 году. Режиссером картины выступил Санджай Лила Бхансали. Ленту сняли по сюжету прозы «Белые ночи».

Она свободно говорит на 5 иностранных языках: хинди, урду, маратхи, панджаби и английском.

Джерело: bridalasia.com