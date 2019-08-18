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    Фото

    Индийская красавица впечатляет изящными свадебными образами

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    Индийская красавица впечатляет изящными свадебными образами
    bridalasia.com

    Когда платье напоминает ювелирное изделие

    Каждая невеста мечтает быть сказочной принцессой в день свадьбы. Кружево, россыпь блесток и роскошная длинная фата – одна мысль о таких вещах заставляет девичье сердце биться быстрее.

    В последней фотосессии с индийской актрисой Сонам Капур свой взгляд на изысканный свадебный наряд показала дизайнерская платформа, а с недавних пор еще и глянцевое издание, Bridal Asia.

    Экзотическая красотка позирует в платьях, которые поражают филигранностью отделки, и разнообразных аксессуарах. Кажется, что такая утонченная красота подойдет без исключения каждой.

    Эти фото хочется разглядывать до мелочей.

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    bridalasia.com
    bridalasia.com
    bridalasia.com
    bridalasia.com
    bridalasia.com
    bridalasia.com
    bridalasia.com

    Сонам Капур стала лауреатом приза Filmfare Award за лучшую женскую роль. Сонам является лицом L'Oreal и ювелирного бренда Anant.

    Девушка славится ролями в широкоформатных кинофильмах. За плечами Сонам нет ни одного индийского сериала.

    Первой актерской работой девушки стал кинофильм «Возлюбленная», вышедший в 2007 году. Режиссером картины выступил Санджай Лила Бхансали. Ленту сняли по сюжету прозы «Белые ночи».

    Она свободно говорит на 5 иностранных языках: хинди, урду, маратхи, панджаби и английском.

    Джерело: bridalasia.com

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