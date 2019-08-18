Фотограф показала, как материнство меняет внешность девушек



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boredpanda.com

Литовский фотограф Вайда Размиславиче показала, как материнство меняет внешность женщин. Она создала любопытнейший проект под названием Becoming A Mother

Фотограф из Литвы Вайда Размиславиче создала любопытнейший проект Becoming A Mother, целью которого является демонстрация того, как сильно материнство меняет женщин.

В фотосессиях Вайды поучаствовали 33 будущие мамы, которые снялись у нее дважды — до и после своих первых родов.

Автор проекта говорит, что намеренно избрала максимально простой способ показать разницу, делая портреты, напоминающие фото на паспорт.

По ее словам, в первую очередь внимание стоит обратить на взгляды, ведь именно глаза лучше всего отражают внутренние перемены человека.

«Материнство – глубокий опыт. В нем есть радость, боль, бессилие и любовь», – поясняет Вайда. По ее словам, оно пробуждает внутреннюю энергию, усиливает интуицию и выводит мудрость на новый уровень.

Вайда сама прошла через все эти изменения. «До рождения первенца я думала о материнстве совсем по-другому», – рассказала она.

«Если честно, никакого материнского инстинкта у меня не возникло, когда я в первый раз взяла ребенка на руки. Я училась по ходу… и набиралась смелости верить себе».

Идея пришла к Вайде после того, как она встретила людей, которые считали новорожденного препятствием. Она хотела показать, что даже после родов можно продолжать жить в гармонии с собой.

Сама она знала это не понаслышке. Ведь ей удалось получить степень магистра одновременно с воспитанием двоих детей.

Джерело: boredpanda.com