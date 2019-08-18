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    Фото

    Фотограф показала, как материнство меняет внешность девушек

    • Розсилка
    Фотограф показала, как материнство меняет внешность девушек
    boredpanda.com

    Литовский фотограф Вайда Размиславиче показала, как материнство меняет внешность женщин. Она создала любопытнейший проект под названием Becoming A Mother

    Фотограф из Литвы Вайда Размиславиче создала любопытнейший проект Becoming A Mother, целью которого является демонстрация того, как сильно материнство меняет женщин. 

    В фотосессиях Вайды поучаствовали 33 будущие мамы, которые снялись у нее дважды — до и после своих первых родов. 

    Автор проекта говорит, что намеренно избрала максимально простой способ показать разницу, делая портреты, напоминающие фото на паспорт. 

    По ее словам, в первую очередь внимание стоит обратить на взгляды, ведь именно глаза лучше всего отражают внутренние перемены человека.

    «Материнство – глубокий опыт. В нем есть радость, боль, бессилие и любовь», – поясняет Вайда. По ее словам, оно пробуждает внутреннюю энергию, усиливает интуицию и выводит мудрость на новый уровень.

    Вайда сама прошла через все эти изменения. «До рождения первенца я думала о материнстве совсем по-другому», – рассказала она. 

    «Если честно, никакого материнского инстинкта у меня не возникло, когда я в первый раз взяла ребенка на руки. Я училась по ходу… и набиралась смелости верить себе».

    Идея пришла к Вайде после того, как она встретила людей, которые считали новорожденного препятствием. Она хотела показать, что даже после родов можно продолжать жить в гармонии с собой. 

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Сама она знала это не понаслышке. Ведь ей удалось получить степень магистра одновременно с воспитанием двоих детей.

    Джерело: boredpanda.com

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