Пожарную часть превратили в уютный отель: яркие фото разительных перемен



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На месте бывшей пожарной части в Лос-Анджелесе открыли современный бутик-отель

В Лос-Анджелесе новый бутик-отель появился в здании, построенном еще в 1927 году. Долгое время там была пожарная часть.

Чтобы отдать дань историческому прошлому и назначению сооружения, вход в гостинице оставили в виде огромных красных дверей, через которые на вызов выезжали пожарные машины.

Заведение стало первым бутик-отелем в художественном районе города и получило соответствующее название Arts District Firehouse Hotel.

Пожарные здесь работали со времени открытия здания до 70-х годов прошлого века, затем некоторое время оно стояло заброшенным. В начале 2000-х заброшенное помещение служило художественной галереей.

Интерьер каждого номера индивидуально разрабатывали в соответствии с замыслом и цветной тематикой дизайнеров из бюро Creative Space.

Внутри помещения решили провести только частичную реставрацию, а не кардинальную перестройку. Кроме массивных красных дверей, оставили также части деревянного пола, аутентичные большие окна и панели из прессованного олова.

Для бронирования доступны 9 номеров люкс. На первом этаже обустроили ресторан, кафе и магазин.





Джерело: dezeen.com