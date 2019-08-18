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    Копия Сальвадора Дали: сеть покорил щенок, похожий на знаменитого художника

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    Копия Сальвадора Дали: сеть покорил щенок, похожий на знаменитого художника
    boredpanda.com

    Щеночки сами по себе очень милые создания, но если этот пушистик еще и похож на всемирно известного человека - уровень мимими просто зашкаливает

    Именно таким особым «даром» обладает героиня из нашего материала, которая очень напоминает одного из главных представителей сюрреализма ХХ века.

    Так, в американском штате Техас нашли очень милую собачку, которая имеет такие же усы, как и у каталонского художника Сальвадора Дали.

    Щенок настолько сильно напоминает эпатажного художника, что ее назвали в его честь - Сальвадор Долли. Малышку подобрали на улице, где она находилась со своей семьей.

    Сейчас Долли вместе с родственниками находится в безопасном месте, где об этих четвероногих заботятся сотрудники приюта для животных. 

    Малышке всего пять недель, а ее фотографии в Instagram приюта для собак Hearts & Bones уже собирают тысячи лайков. Сложно представить, каким популярным станет персональный Instagram Долли, когда она найдет своих хозяев. Возможно, в будущем малышку ждет слава, ничем не уступающая ее знаменитой человеческой копии.

    Скоро вся семья переедет в Нью-Йорк, чтобы найти себе там новых хозяев. Работники настолько сильно полюбили щенка, что клеят себе такие же усы, как у нее.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    И пока четвероногие друзья человека готовятся к переезду - желающих забрать себе это пушистое чудо становится все больше, и не удивительно.


    Джерело: boredpanda.com

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