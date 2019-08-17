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    Самая сексуальная рыбачка: соблазнительные фото Эмили Ример

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    Самая сексуальная рыбачка: соблазнительные фото Эмили Ример
    instagram.com/emilysriemer

    Вес некоторых рыбешек, которых ей удается вылавливать, доходит до 180 кг

    Американка Эмили Ример из города Майами во Флориде признана пользователями Instagram «самой красивой в мире рыбачкой». 

    Посты девушки в сети собирают тысячи лайков и десятки комментариев, в которых юзеры восхищаются ее стройной фигурой. 

    Ример подчеркивает, что рыбалка заменяет ей тренировку мышц верхней части тела, ведь часто пойманная рыба весит больше, чем она. Эмили утверждает, что успешная борьба с крупным уловом приносит ей адреналин.

    «О, они тяжелее, чем я думала», — подписала девица один из своих постов, в котором видно, как она изо всех сил напрягает свои мышцы, пытаясь удержать в руках парочку рыбёшек. — Кому нужен тренажерный зал, когда вы можете просто порыбачить?!»

    На фотографиях, размещенных в ее соцсети, опытная рыбачка красуется в бикини вместе с различными представителями подводного мира, в том числе и с массивным бериксом и достаточно большим тунцом, пойманном на Гавайях. 

    «Я ловлю рыбу в бикини не для того, чтобы привлекать внимание. Просто во Флориде и его округе жарко, – объясняет рыбачка своей откровенный внешний вид. – Фотографироваться со своим уловом – вполне естественно. Так вышло, что я это делаю в купальнике».

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    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer
    instagram.com/emilysriemer

    Многим пользователям интересно наблюдать за приключениями горячей блондинки, они довольно часто хвалят ее за внешний вид и навыки, которыми она обладает.

    Джерело: segodnya.ua

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