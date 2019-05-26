Первые кадры с открытия велосипедно-пешеходного моста в Киеве (фото)



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Общая стоимость всех объектов составляет около 400 миллионов гривен

Мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.

«Сегодня мы открываем в столице действительно уникальный объект! Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов. Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а это сделали мы», - сказал Кличко.

По словам мэра, активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов, изготавливали необходимые материалы.

Длина мостового перехода - почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Вес металлоконструкций - 460 тонн. Только центральная часть моста (длиной 63 метра) весит 125 тонн. Ее поднимали и устанавливали 3 суток.

Мост опирается на 4 опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой - 22 метра.

Вместе с тем, были укреплены склоны Владимирской горки и уклоны рядом с Аркой дружбы народов, чего не делали в столице десятками лет. В результате Национальная филармония находилась в полуаварийном состоянии. Теперь филармонии ничего не угрожает. Склоны укрепили почти 400 буронабивными сваями и 4 подпорными стенами.

Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 миллионов гривен.