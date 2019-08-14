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    Фото

    Подруга Ди Каприо обнажилась у пруда на Кировоградщине

    • Розсилка
    Подруга Ди Каприо обнажилась у пруда на Кировоградщине
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    Звезда подиумов, которая живет в Нью-Йорке и дружит с Леонардо Ди Каприо, приехала на летние каникулы в свой родной город Кропивницкий. Оттуда модель опубликовала соблазнительное фото рядом с водоемом

    30-летняя украинская красавица приняла солнечные ванны рядом с маленьким водоемом среди тростника. На фотографии Алина примерила только высокие желтые трусики от купальника и соломенную шляпу с очками. Свою грудь она решила обнажить, едва прикрыв для снимка руками, а на голове заплела аккуратные косички.

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    Алина Байкова в Кропивницком Фото:instagram.com/alina_baikova 

    На других снимках, которые звезда оставила в своих Instagram-Stories, она показала локацию с отдыха – карьер Катериновку, а также отдых со своей семьей.

    На фото отреагировало немало ее поклонников и земляков:  «Это так необычно! Девушка-стиль, селебрити, которая тусит с Ди Каприо, просто лежит на реке в Кропивницком и отдыхает», «Лучшая девушка в Украине».

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    Алина Байкова в Кропивницком Фото: instagram.com/alina_baikova
    Алина Байкова в Кропивницком Фото: instagram.com/alina_baikova
    Алина Байкова в Кропивницком Фото: instagram.com/alina_baikova
    Алина Байкова в Кропивницком Фото: instagram.com/alina_baikova
    Алина Байкова в Кропивницком Фото: instagram.com/alina_baikova

    В 2017 году в сети появились фотографии, на которых Бойкова прогуливалась вместе с Леонардо ДиКаприо по улицам Нью-Йорка. В СМИ сразу же предположили, что у модели и актера роман.

    Но в одном из интервью, Алина опровергла эти слухи.

    «Мы с ДиКаприо друзья, это 100%. Моя лучшая подруга Тони Гаррн, а я бы никогда не позволила бы себе встречаться с мужчиной своей подружки, даже с бывшим», - так прокомментировала совместное фото с ДиКаприо топ-модель.

    Но всем давно известно - Леонардо Ди Каприо питает слабость к девушкам-моделям. Меняя женщин, обаятельный Лео заводит романы исключительно с молоденькими фотомоделями. Лишь пру раз он сделал исключения для коллег из шоу-бизнеса.

    Джерело: 24tv.ua

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