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    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах

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    <p>Валентина Сампайо</p> <p>instagram.com/valentts/</p> - Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах

    Валентина Сампайо

    instagram.com/valentts/

    Модель рассказала в интервью модному глянцу о том, что для нее значит – быть первой в истории бельевого гранда трансгендерной моделью

    В начале августа бренд Victoria's Secret объявил о начале сотрудничества с 22-летней трансгендерной моделью Валентиной Сампайо из Бразилии. И хотя Сампайо не суждено выйти на подиум бельевого шоу в этом году, так как ежегодный показ Victoria's Secret не состоится из-за финансовых проблем марки, внимание к Валентине уже приковано. А она собирается использовать его, чтобы стать символом перемен в мире моды и обществе.

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    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах
    Первая в истории Victoria's Secret трансгедернная модель рассказала о карьерных планах

    Модель рассказала в интервью модному глянцу о том, что для нее значит – быть первой в истории Victoria's Secret трансгендерной моделью.

    «Это победа для всех людей, которые в настоящее время не представлены на подиуме и в моде вообще. Бренды наконец-то меняются, осознают важность разнообразия. Наступил очень важный момент для меня, моего окружения и для всех остальных… Я попытаюсь изменить статус-кво не только в модной индустрии, но и в обществе», – заявила Сампайо.

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    модель Victoria's Secret
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