Мороженое и биткоины: что рекламирует в своем микроблоге «слуга народа» Жан Беленюк



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instagram.com/zhanbeleniuk

Украинский спортсмен и призер Олимпиады, а также депутат партии «Слуга народа» Жан Беленюк снова взялся за рекламу

На этот раз борец греко-римского стиля решил рассказать украинцам, что на биткоинах можно заработать. Он поделился Telegram-каналом, на котором, по его словам, он сам постоянно получает информацию.

Видеоролик Беленюк разместил на своей Facebook-странице.

«Хочу поделиться с вами, на мой взгляд, очень важной информацией. Биткоины и криптовалюты - это такой же глобальный тренд, как и Интернет в начале 2000-х годов. Мы можем это принимать, либо не принимать, но тем не менее через 5-10 лет это станет неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому считаю правильным уже сейчас начинать разбираться в рынке крипловалют. Для меня главным источником информации по биткоину является Telegram-канал «Главный по Крипте». О рынке криптовалют он пишет доступно и понятно, даже для тех, кто не является в теме. Там вас обучат, как сохранить, приумножить и вообще разобраться в этом большом глобальном рынке», - сказал на видео Беленюк.

Подписчики Беленюка восприняли идею его рекламы с разочарованием. Люди не понимают, зачем спортсмен и депутат в это ввязался.

facebook.com/zhanbeleniuk

Ранее Жан Беленюк рекламировал новый сорт мороженого от известной торговой марки. Соответствующие фотографии он выложил на своей странице в Instagram.

«Уже как традиция после тренировки, пломбир и шоколадный соус. А какие у тебя традиции после тренировки? », - написал спортсмен, откровенно рекламируя новый сорт мороженого.

Джерело: rbc.ua