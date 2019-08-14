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    Шоу-биз

    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу

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    Сергей и Снежана Бабкины - Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу
    Сергей и Снежана Бабкины

    Звездная семья отправилась в Италию

    Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса, Сергей и Снежаны Бабкина, у которых почти два месяца назад родился третий ребенок, всем составом отправились в долгожданный отпуск.

    На своей странице в Инстаграме музыкант сообщил, что наконец дождался отдыха и опубликовал семейный снимок.

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    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу
    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу
    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу
    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу
    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу
    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу
    Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу

    «Дождались», - подписал фото певец, сделанный в аэропорту Рима.

    Подписчики в комментариях похвалили звездных родителей, которые не побоялись и совершили перелет на самолете с новорожденным сыном Елисеем.

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    Сергей Бабкин семья отдых
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