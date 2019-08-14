Бабкины потащили полуторамесячного сына на отдых за границу



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Сергей и Снежана Бабкины

Звездная семья отправилась в Италию

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса, Сергей и Снежаны Бабкина, у которых почти два месяца назад родился третий ребенок, всем составом отправились в долгожданный отпуск.

На своей странице в Инстаграме музыкант сообщил, что наконец дождался отдыха и опубликовал семейный снимок.

«Дождались», - подписал фото певец, сделанный в аэропорту Рима.

Подписчики в комментариях похвалили звездных родителей, которые не побоялись и совершили перелет на самолете с новорожденным сыном Елисеем.



