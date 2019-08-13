Наргиз Закирова больше не является артисткой продюсерского центра Максима Фадеева



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instagram.com/nargizzakirova_official

Продюсерский центр Максима Фадеева Malfa разрывает контракт с певицей Наргиз. Концертный тур исполнительницы находится под угрозой. К тому же артистке запрещают выступать с песнями Фадеева

Еще 16 июля Наргиз получила от Malfa официальный документ о расторжении контракта с лейблом. В нем также говорилось о запрете исполнять песни Фадеева и отказе продюсерского центра от обязательств по туру, написала певица накануне у себя в Instagram- аккаунте.

Тем не менее Наргиз вместе с музыкантами собиралась выезжать в тур. Но за сутки до отъезда узнала, что ее концерты в Воронеже и в Ростове-на-Дону отменяются. Как оказалось, лейбл Malfa сообщил организаторам, что певица якобы отказалась выезжать в тур.

«Для меня и моей команды это стало новостью», - утверждает Наргиз. Певица пришла к выводу, что ее августовский тур и по остальным городам - Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва.

Наргиз отметила, что уже попросила Максима Фадеева и компанию Malfa разъяснить ситуацию. Но ее обращение проигнорировали.

«Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла».

Певица пообещала, что не смотря ни на что продолжит выступать: «Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, но уже под другую, новую, мою музыку!»

Джерело: anews.com