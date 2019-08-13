Наргиз Закирова больше не является артисткой продюсерского центра Максима Фадеева
Продюсерский центр Максима Фадеева Malfa разрывает контракт с певицей Наргиз. Концертный тур исполнительницы находится под угрозой. К тому же артистке запрещают выступать с песнями Фадеева
Еще 16 июля Наргиз получила от Malfa официальный документ о расторжении контракта с лейблом. В нем также говорилось о запрете исполнять песни Фадеева и отказе продюсерского центра от обязательств по туру, написала певица накануне у себя в Instagram- аккаунте.
Тем не менее Наргиз вместе с музыкантами собиралась выезжать в тур. Но за сутки до отъезда узнала, что ее концерты в Воронеже и в Ростове-на-Дону отменяются. Как оказалось, лейбл Malfa сообщил организаторам, что певица якобы отказалась выезжать в тур.
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Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA». Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую , новую , мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ
«Для меня и моей команды это стало новостью», - утверждает Наргиз. Певица пришла к выводу, что ее августовский тур и по остальным городам - Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва.
Наргиз отметила, что уже попросила Максима Фадеева и компанию Malfa разъяснить ситуацию. Но ее обращение проигнорировали.
«Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла».
Певица пообещала, что не смотря ни на что продолжит выступать: «Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, но уже под другую, новую, мою музыку!»
Джерело: anews.com