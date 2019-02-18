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    Потрясающая сетка из мрамора: трудно поверить, что она сделана из камня

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    Потрясающая сетка из мрамора: трудно поверить, что она сделана из камня
    boredpanda.com

    Cappella Sansevero – часовня в историческом центре Неаполя (Италия), является одним из самых впечатляющих мест на Земле

    Здесь собраны скульптуры необыкновенной красоты, множество шедевров итальянских художников 18-го века, которые удивляют.

    «Il Disinganno» («Разочарование или освобождение от обмана»), шедевр генуэзского художника Франческо Кейроло. 

    Человек изображен в момент, когда пытается освободиться от сети, рядом присутствует ангел. Сеть так искусно вырезана из мрамора, что в это трудно поверить.

    Скульптура символизирует освобождение человека от греха (здесь сеть олицетворяет грех) и помогает человеку ангел — символ человеческого разума.

    «Группа скульптур описывает человека, освобожденного от греха, представленного сетью, в которую генуэзский художник вложил все свои исключительные способности», - пишут критики. 

    «Малокрылый дух с небольшим пламенем на лбу, символ человеческого интеллекта, помогает человеку освободиться от замысловатой сетки, указывая на земной шар у его ног, символ мирских страстей. Открытая книга лежит на земном шаре; это Библия, священный текст, но также один из трех «великих огней» масонства. Барельеф на постаменте с историей об Иисусе, восстанавливающем зрение слепым, сопровождает и усиливает значение аллегории».

    Талант скульптора удивлял современников и удивляет туристов сейчас, сеть – это просто шедевр.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    Большинство людей хотят потрогать сеть, убедиться, что она, действительно, мраморная.

    Джерело: boredpanda.com

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