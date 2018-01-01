  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала

    Первая леди для этого события выбрала наряд своего любимого дизайнера
    Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной принял участие в ежегодном Венском балу. Глава государства был в традиционном для этого мероприятия фраке, а первая леди выбрала изысканное вечернее платье бронзового цвета. Всего на Венском балу присутствовало около пяти сотен гостей. Среди них были канцлер Австрии Себастьян Курц в
    • Сьогодні, 12:09
    • Розсилка
    Петр и Марина Поршенко на Венском балу
    Петр и Марина Поршенко на Венском балу

    Первая леди для этого события выбрала наряд своего любимого дизайнера

    Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной принял участие в ежегодном Венском балу. Глава государства был в традиционном для этого мероприятия фраке, а первая леди выбрала изысканное вечернее платье бронзового цвета.

    Всего на Венском балу присутствовало около пяти сотен гостей. Среди них были канцлер Австрии Себастьян Курц в сопровождении дам, премьер Ирландии Лео Варадкар, голливудская звезда Мелани Гриффит и другие.

    Традиционно, уже последние триста лет, бал начался с трех танцев - полонез, полька, вальс. Украинский лидер не принимал участие в балу. Однако он активно фотографировался, общался с другими гостями и наблюдал за происходящим с ложи.

    Для бала Марина Порошенко выбрала платье от своей любимой дизайнера Лилии Пустовит. Пресса отмечает, что это платье не покупалось специально для события, а просто было выбрано из гардероба жены президента.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала
    Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала

    Читайте также: В День влюбленных Олег Ляшко покажет свое истинное лицо.

    Джерело: Табло ID

    Марина Порошенко президент искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ