Появились фото Петра и Марины Порошенко с Венского бала

Первая леди для этого события выбрала наряд своего любимого дизайнера

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной принял участие в ежегодном Венском балу. Глава государства был в традиционном для этого мероприятия фраке, а первая леди выбрала изысканное вечернее платье бронзового цвета. Всего на Венском балу присутствовало около пяти сотен гостей. Среди них были канцлер Австрии Себастьян Курц в



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Петр и Марина Поршенко на Венском балу

Первая леди для этого события выбрала наряд своего любимого дизайнера

Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной принял участие в ежегодном Венском балу. Глава государства был в традиционном для этого мероприятия фраке, а первая леди выбрала изысканное вечернее платье бронзового цвета.

Всего на Венском балу присутствовало около пяти сотен гостей. Среди них были канцлер Австрии Себастьян Курц в сопровождении дам, премьер Ирландии Лео Варадкар, голливудская звезда Мелани Гриффит и другие.

Традиционно, уже последние триста лет, бал начался с трех танцев - полонез, полька, вальс. Украинский лидер не принимал участие в балу. Однако он активно фотографировался, общался с другими гостями и наблюдал за происходящим с ложи.

Для бала Марина Порошенко выбрала платье от своей любимой дизайнера Лилии Пустовит. Пресса отмечает, что это платье не покупалось специально для события, а просто было выбрано из гардероба жены президента.

Джерело: Табло ID