Премьер Алексей Гончарук: школьные фото и воспоминания классной руководительницы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

gazeta.ua

35-летнего премьера Алексея Гончарука учителя в его родной школе в Городне Черниговской области называют «стильным эрудитом»

«Если вы спросите о его первой любви, то сказать ничего. Я Лешу с девушкой никогда не видела. Была встреча выпускников. У многих дети. Говорю: «Леша, уже и тебе пора! Что же ты ждешь?». А он отшучивается: «Все будет. Другим я пока занят», - рассказала классная руководительница Гончарука и показала школьные фото.

Те, кто учил и воспитывал Гончарука, рисуют почти идеальный портрет. Учился он хорошо. Скорее гуманитарий, чем технарь. Всегда был эрудированным, не боялся задавать неудобные вопросы и вступать в дискуссии.

«Он действительно выделялся среди детей. Мы его называли «профессор». Но он был настоящим эрудитом. Не таким «профессором», как Янукович», - говорят о Гончаруке.

Также отмечают, что будущий премьер всегда стильно одевался и любил выделяться среди сверстников.

«Он всегда мог себя подать. Сейчас точно так себя ведет, как и в школе. Видели, он белочку заметил? А не сидел, как «сухарь», - сказала учительница.

«Вот, смотрите, Гончарук Алексей Валерьевич. Выпуск 2001 года. 12 по «Украинскому языку», по «Литературе», «Всемирная история», «История Украины», «География». Почти все гуманитарные науки - высший балл. «Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Химия»- 11», - рассказала директор лицея, где получил среднее образование Гончарук.

Джерело: gazeta.ua