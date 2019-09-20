Сексуальна экс-«Виа Гра» Димопулос рассказала, как родила за 15 минут



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Звезда в подробностях описала весь процесс

Экс-солистка группы «Виа Гра» Санта Димопулос во второй раз стала мамой. На днях, звезда после тяжелой и пролжительной беременности родила девочку в одном из роддомов в Монако.

Как проходили роды, соблазнительная звезд, всю беременность радовавшая поклонников пикантными фотографмиями, рассказала в Инстаграме.

Звезда поблагодарила своего врача, принимавшего роды и в мельчайших подробностях поведала процедуру появления ребенка на свет

«Первое, что хочу написать – я счастлива, что приняла решение рожать в Монако. Я благодарна своему врачу за то, что он супер профессионал своего дела и этот день получился незабываемым в самом лучшем смысле этого слова

⠀Итак, роды все не начинались, а родители (то есть мы с мужем) уже начали переживать, да так что 13.09 даже поругались. Игорь слишком переживал по поводу того, что ему надо ехать в Киев по работе, а я слишком близко принимала все к сердцу.

В этот день мы пошли на пляж и я уже чувствовала, что тянет низ живота и была уверена, что это тренировочные схватки.

К 17:00 мы поехали к врачу на проверку, подключили меня к монитору и понаблюдали мои учащающиеся схватки. То ли малышка испугалась стимуляции, а может я понервничала немного, но процесс пошёл. Врач отправил домой собираться, сказал, что увидимся очень скоро.

Так и случилось. Я приняла душ, переоделась и мы поехали в роддом.

С раскрытием в 2 см меня сразу же положили в родовую. Я потерпела схватки еще пол часа, после чего с круглыми глазами шептала – колите!

Эпидуральной анестезии я боялась почти как родов. Но все прошло отлично! Никакой боли, лишь немного неприятно.

Мне в руки дали «волшебный пульт», нажимая на кнопку которого я могла сама себе добавлять анестезию, если чувствовала потребность.

Я даже успела поспать, акушерка заходила каждые 30-40 минут и проверяла раскрытие.Вокруг полное спокойствие: медитативная музыка, приглушенный свет, никакой суеты. На раскрытии 10 см позвали врача. Муж все время был со мной, шутил, включал музыку (рожала под пение птиц и шум водопада), поддерживал как мог.

Самих схваток я не чувствовала, только ощущала, что живот твердеет. Зато все было видно на мониторе. Врач говорил когда нужно тужиться и с какой интенсивностью. Где-то на 4 потуге у него округлились глаза и он сказал – не маленькая! Родила я мою девочку за 15 минут 4.160 без единого разрыва», – рассказала Димопулос.

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