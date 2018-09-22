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    Фото

    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух

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    Витольд Зиомек - Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Витольд Зиомек

    Талантливый фотограф из Польши делится кадрами из своих путешествий по разным уголкам мира

    Польский блогер Витольд Зиомек из Кракова делает сказочные фотографии с путешествий. Уже побывал в Исландии, Австралии, Словении, Италии, Марокко, Португалии, Таиланде и Мьянме. Стоит отметить, что парень ежедневно продает сувениры в Cloth Hall в Кракове, но то месяц совмещает работу с путешествиями.

    «Я много путешествовал сначала Польшей. Пытался поймать на камеру каждый момент», - рассказывает Витольд.

    «Я трижды ездил в Исландии (и планирую в четвертый раз), также был в Австрии, Италии, Словении, Португалии, Марокко, Таиланде и Мьянме. Я много путешествую Польшей. Также планирую побывать в США, Иордании, Балканах и по Европе. Даже получил несколько безумных идей относительно поездки из Польши во Вьетнам на авто. Пока я выиграл несколько фотоконкурсов, но это только пролог к страсти моей жизни», - делится Витольд.

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    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух
    Путешествие по миру в течение года: фотографии от которых захватывает дух

    «После драматического утра, когда мы чуть не утопили свою машину в реке, а затем вытащили потерявшегося молодого француза, мы достигли долины Торсмерк на юге Исландии. Мы подошли к точке обзора, откуда могли видеть... совершенно ничего, из-за тумана. После долгих ожиданий завиднелся автомобиль, придавший ощущение масштаба к горному ландшафту».

    Джерело: boredpanda.com

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